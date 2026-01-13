Kako isti odvjetnički ured može zastupati konkurentske kompanije - Telekom Srbije i United Grupu

Pokušaj cenzure kroz nove prijedloge zakona, ali i pokušaj slabljenja medija koji nisu pod kontrolom vlasti, vidimo upravo na primjeru medija unutar United Grupe, piše N1 Srbija. Ni državni vrh, kao ni državni Telekom u Srbiji, nisu skrivali da imaju plan za uništavanje tih medija. Detalje tog plana čuli smo u telefonskom razgovoru Stana Millera i Vladimira Lučića, a zanimljivo je da konkurentske kompanije zastupa isti odvjetnički ured – Gecić, koji se posljednjih godina profilirao kao jedan od omiljenih u vrhu vlasti u Srbiji.
"Bogdan me je ukratko informirao, poslao mi je neke dokumente i povezao sam ga s našim bankarima koji rade na razdvajanju medijskog poslovanja u Srbiji.“
Spomenuti Bogdan u razgovoru direktora Telekoma Vladimira Lučića i Stana Millera, direktora United Grupe, jest odvjetnik Bogdan Gecić, čiji odvjetnički ured zastupa dvije konkurentske kompanije. U ovom slučaju, kako se čuje u audiozapisu, s jednom stranom razgovara o razdvajanju druge, piše N1 Srbija.
Autorica udžbenika iz pravosudno-organizacijskog prava i odvjetnica, umirovljena profesorica Pravnog fakulteta Vesna Rakić Vodinelić, objašnjava da je ovaj slučaj sporan s više aspekata.
"To nije u skladu sa zakonom niti s aktima Odvjetničke komore. I zakon i akti Odvjetničke komore, uključujući Statut i etička pravila odvjetništva, zabranjuju zastupanje stranaka koje imaju suprotstavljene interese", kaže profesorica Vesna Rakić Vodinelić.
Kao što su u ovom slučaju Telekom i United Grupa.
"Ovdje nije važno samo pitanje identiteta pravne stvari, nego i pitanje ratio legis, odnosno zašto takva zabrana postoji. Ona postoji zato što između svake stranke i odvjetnika mora postojati odnos povjerenja. Odvjetnik je dužan čuvati kao tajnu sve što je saznao od svog klijenta dok ga je zastupao pred sudom ili drugim državnim tijelima. Ovdje se, naravno, postavlja pitanje mogućnosti da isti odvjetnički ured iskoristi te podatke", objašnjava Vesna Rakić Vodinelić.
Spomenuti odvjetnički ured, odnosno samog Bogdana Gecića, kontaktirali su kako bi dobili objašnjenje o sukobu interesa u ovom slučaju. Dobili su obećanje da će odgovore dobiti u roku od 48 sati.
U SMS-prepisci Gecić navodi da ne postoji nikakva pravna prepreka da istodobno zastupa Telekom i United Grupu.
"Što se tiče sukoba interesa, ni prema jednom mjerodavnom propisu ne postoji nikakav sukob. Svaki klijent ili treća osoba ima pravo, u slučaju sumnje, obratiti se nadležnoj komori. To nitko nije učinio jer sukoba jednostavno nema. Štoviše, za postupanje i naše radnje prema ovisnim društvima bilo kojeg našeg klijenta imamo i izričitu suglasnost“, navodi odvjetnik Bogdan Gecić.
Možda i zato što su uprave obje kompanije suglasne u namjeri da rade na uništavanju medija United Grupe, na čemu Telekom radi još od 2020. godine, što su doznali iz zapisnika sa sjednice Upravnog odbora državnog Telekoma u Srbiji.
Posljednjih godina ured Gecić dobiva unosne poslove te zastupa Vladu Srbije i pojedina ministarstva, Privrednu komoru, tvrtku Arena Channels Group, kao i Željezaru u Smederevu. Budući da ima ured i u Bruxellesu, postavlja se pitanje bi li ovakav sukob interesa bio toleriran i u Europskoj uniji.
"Moguće je da bi bio, ali bi svakako bio sankcioniran. Vrlo je važno istaknuti da postoji bogata praksa Europskog suda za ljudska prava, koji nije sud Europske unije, već sud Vijeća Europe, čija je članica i Srbija. Upravo tu vidim probleme koji bi mogli pogoditi ne samo taj odvjetnički ured, nego prije svega medijske kuće. Riječ je o problemu slobode izražavanja, koja se kod nas, nažalost, očito ne poštuje – ne samo u političkim odnosima, nego nedovoljno i od strane pravosuđa“, kaže Vesna Rakić Vodinelić.
O ulozi odvjetničkog ureda Gecić i njegovoj prisutnosti u dvjema konkurentskim kompanijama javnost je doznala ovoga ljeta, nakon dolaska novog direktora United Grupe u Srbiji, Vladice Tintora.
Uz kamere provladinih televizija, tada su se na vratima, osim Tintora, pojavili i odvjetnici ureda Gecić.
Nekoliko mjeseci kasnije, novi direktor Tintor pokušava, uz suradnju londonske kompanije Istok, koju vodi Neil Barnett, preuzeti sigurnosne poslove i u medijima, nad kojima ne bi smjeli imati nikakav utjecaj.
