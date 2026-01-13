Kako isti odvjetnički ured može zastupati konkurentske kompanije - Telekom Srbije i United Grupu

"Moguće je da bi bio, ali bi svakako bio sankcioniran. Vrlo je važno istaknuti da postoji bogata praksa Europskog suda za ljudska prava, koji nije sud Europske unije, već sud Vijeća Europe, čija je članica i Srbija. Upravo tu vidim probleme koji bi mogli pogoditi ne samo taj odvjetnički ured, nego prije svega medijske kuće. Riječ je o problemu slobode izražavanja, koja se kod nas, nažalost, očito ne poštuje – ne samo u političkim odnosima, nego nedovoljno i od strane pravosuđa“, kaže Vesna Rakić Vodinelić.