Borba za vlast u BiH: Poznati glavni kandidati za Predsjedništvo, Dodikov sin ide na izbore

Marinko Božović koji će u utrku za člana Predsjedništva BiH iz RS malo je poznati političar iz Istočnog Sarajeva a njemu će sraz sa Željkom Cvijanović koju je Dodik odlučio ponovo kandidirati za mjesto u državnom vrhu otežati i činjenica da se za tu poziciju odlučio kandidirati oporbeni Nebojša Vukanović poznat kao beskompromisni kritičar sadašnje vlasti.