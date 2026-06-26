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Izetbegović i Dodik se izvrijeđali preko telefona: "Jel' ti to meni prijetiš?"
Bakir Izetbegović i Milorad Dodik, čelnici dviju najvećih stranaka u BiH koje okupljaju Bošnjake i Srbe, razmijenili su psovke, optužbe i uvrede u telefonskom razgovoru čiji je sadržaj postao javno dostupan, čime je ionako preuranjena izborna kampanja dobila novi zamah.
Svađa je potaknuta Izetbegovićevim intervjuom za TV Federacije BiH (FTV) u kojem je rekao da bi Dodika napokon trebalo "maknuti silom" zbog stalnog opstruiranja europskog puta BiH i prijetnji secesijom.
"Za sve ljude u ovoj zemlji vrijedi zakon, samo za Dodika ne vrijedi. Morat će se, na kraju krajeva, ta stvar nekom silom riješiti. Pravosuđe i međunarodna zajednica će morati primijeniti zakone", kazao je Izetbegović.
Dodiku, koji i dalje upravlja svim bitnim procesima RS-u kao predsjednik vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), bio je to povod da odmah nazove Izetbegovića, razgovor snimi i potom snimku proslijedi medijima.
"Jel' ti to meni prijetiš?", počeo je Dodik razgovor s Izetbegovićem.
Izetbegović je objašnjavao da je pozivao na poštivanje zakona koji vrijede u zemlji, poručivao da se u RS-u provodi sustavni aparthejd "kršćana nad muslimanima", a Dodiku je predbacio da svojim postupcima priječi napredak BiH na putu u EU i NATO-u.
Dodik je na to psovao BiH, kazao da to nije njegova država, a Izetbegovića pitao naručuje li on "mudžahedine" koji su, kako tvrdi, dobili nalog da ga ubiju.
Izetbegović je te tvrdnje nazvao "budalaštinama".
Najveći dio telefonskog razgovora protekao je u nadvikivanju pri čemu sugovornici očevidno nisu ni pokušali slušati jedan drugoga da bi ga Izetbegović zaključio porukom Dodiku da pokuša smršaviti ne bi li bio u stanju "zavezati vezice na cipelama", a Dodik je uz pozdrave supruzi Sebiji poručio Izetbegoviću da on sa svojim manjkom kila ionako nije odgovarajuća kategorija za bilo kakav okršaj.
Poslušajte snimku:
Objavljen snimak razgovora Bakira Izetbegovića i Milorada Dodika. (https://t.co/IOTw9QwXI9)— Istraga.ba (@IstragaB) June 25, 2026
Izetbegović Dodiku: “Psuješ nam genocid, rušiš državu i dodvoravaš se Izraelu koji kolje djecu”
Dodik Izetbegoviću: “Prijetiš mi. Šalješ mudžahedine na mene” pic.twitter.com/c71NnExDHW
Dodikov SNSD trenutačno je dio vladajuće koalicije u BiH, uspostavljene nakon izbora 2022. godine, dok je Izetbegovićeva Stranka demokratske akcije (SDA) u oporbi, a nada se da će nakon ovogodišnjih izbora ponovo ući u vlast.
Dodik je uvjeren da će njegova stranka ponovo ostvariti pobjedu na razini RS i tako ostati nezaobilazan partner bošnjačkoj i hrvatskoj strani.
Sabina Ćudić, predsjednica Naše stranke (NS) koja je dio trenutačne vlasti, naizgled žustru prepirku Dodika i Izetbegovića vidi kao puku predstavu za javnost, a obojicu je opisala "političkim vampirima".
"Iz razgovora Milorada Dodika i Bakira Izetbegovića jasno je da se radi o ugovorenom performansu dva čovjeka koji pokušavaju reanimirati svoje posrnule kampanje sadržajem koji postaje svojevrsna politička pornografija. Još jednom su dokazali da imaju previše vremena, a premalo ideja", kazala je Ćudić.
Čelnik Socijaldemokratske partije BiH (SDP) i premijer Federacije BiH Nemin Nikšić kazao je da je dobro što javnost može vidjeti na koji način Dodik i Izetbegović zapravo razgovaraju i zaključio da Federacija BiH u svakom slučaju funkcionira bolje otkako SDA nije dio vlasti.
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