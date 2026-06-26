Izetbegović i Dodik se izvrijeđali preko telefona: "Jel' ti to meni prijetiš?"

Najveći dio telefonskog razgovora protekao je u nadvikivanju pri čemu sugovornici očevidno nisu ni pokušali slušati jedan drugoga da bi ga Izetbegović zaključio porukom Dodiku da pokuša smršaviti ne bi li bio u stanju "zavezati vezice na cipelama", a Dodik je uz pozdrave supruzi Sebiji poručio Izetbegoviću da on sa svojim manjkom kila ionako nije odgovarajuća kategorija za bilo kakav okršaj.