REZOLUCIJA KOJA TO NIJE
Penavin ultimatum? Izborna jedinica za Hrvate u BiH linija ispod koje nećemo ići
Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava poručio je da je rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini usmjerena isključivo na zaustavljanje njihove političke marginalizacije i osiguravanje pune provedbe načela konstitutivnosti zajamčenog Daytonskim sporazumom
Istodobno je odbacio tvrdnje da inicijativa ima bilo kakve veze s obnovom Herceg-Bosne te kritizirao dio političke scene i medija zbog, kako je rekao, nerazumijevanja stvarnog položaja Hrvata u BiH.
Penava je ocijenio da aktualna situacija u BiH, ali i reakcije koje je inicijativa izazvala u javnosti, pokazuju da pitanje ravnopravnosti Hrvata i dalje nije adekvatno riješeno.
"Želim naglasiti da je jedini smisao reakcije Domovinskog pokreta, našeg javnog istupanja, a na kraju krajeva i kreiranja deklaracije i rezolucije, činjenica da se u susjednoj Bosni i Hercegovini, koja je svim svojim temeljnim aktima i svojom poviješću utemeljena na jednakopravnosti triju konstitutivnih naroda, ta jednakopravnost grubo krši već desetljećima. O tome se premalo govori i nedovoljno jasno komunicira", rekao je Penava, javlja HRT.
Cilj Penavine rezolucije, uz ultimatum?
Naglasio je kako rezolucija ima jedan vrlo konkretan cilj.
"Tema naše inicijative je samo jedna stvar – vrlo jasna, vrlo pravedna i dobronamjerna prema Bosni i Hercegovini i hrvatskom narodu. To je zaustavljanje preglasavanja Hrvata kroz izborni sustav u kojem Hrvatima drugi mogu birati političke predstavnike. To je suština rezolucije i ono na čemu inzistiramo. To je minimum koji se mora poštovati i ispod kojeg Domovinski pokret ne može i neće ići. Vjerujem da je to i stav naših partnera u vladajućoj koaliciji – poručio je.
Prema njegovim riječima, takav pristup ide u smjeru očuvanja stabilnosti i cjelovitosti Bosne i Hercegovine, kao i međunacionalnih odnosa uspostavljenih kroz ključne međunarodne sporazume.
"Sve to ide u smjeru očuvanja cjelovitosti Bosne i Hercegovine, dobrih odnosa među narodima i povijesnih okolnosti koje su dovele do Splitske deklaracije, Washingtonskog i Daytonskog sporazuma, kojemu je Republika Hrvatska jedan od jamaca", kazao je.
Napad na medije
Oštro je reagirao na optužbe da Domovinski pokret inicijativu koristi za političko pozicioniranje ili za zagovaranje obnove Herceg-Bosne.
"Postavlja se pitanje kako dio političke scene i javnosti promatra obespravljenost Hrvata u BiH. Pogledajte komentare i naslovnice pojedinih hrvatskih medija. Umjesto da jasno progovaraju o tom problemu, oni ga često prešućuju ili promatraju nekritički. Umjesto toga, cijeli hrvatski politički i medijski prostor trebao bi stati u obranu onoga što je dogovoreno međunarodnim sporazumima i za što su hrvatski vojnici ginuli u Bosni i Hercegovini", ustvrdio je Penava.
Napad na Možemo
Kritizirao je i dio oporbe koji tvrdi da se rješenja trebaju pronaći kroz dogovor unutar BiH.
"Slušam kolege iz Sabora, posebno iz Možemo!, koji govore da se stvari trebaju dogovoriti unutar Bosne i Hercegovine. Pitam ih – što se točno treba dogovoriti? Dogovor je postignut još tijekom rata i njime je definirana ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda. Nitko nema pravo na temelju toga preglasavati Hrvate. O čemu onda govorimo? Kakvu poruku šaljemo Hrvatima u BiH? Takva retorika pokazuje da ti ljudi ne razumiju ili ne podržavaju duh i ustavna načela Daytonskog sporazuma", rekao je.
Dodao je da dio političkih aktera zagovara koncept građanske Bosne i Hercegovine koji, prema njegovu mišljenju, ne bi osigurao političku ravnopravnost Hrvata.
Napad na Daliju Orešković
"Najčešće zazivaju građansku BiH u kojoj bi Hrvati bili preglasavani i postupno nestajali kao politički faktor. Njihov svjetonazor proizlazi iz nekih starih ideoloških obrazaca. Govoriti da se stvari trebaju dogovoriti unutar BiH mimo postojećih sporazuma znači zamagljivati stvarnost i obmanjivati javnost", poručio je potpredsjednik Sabora.
Na kraju se osvrnuo i na saborsku zastupnicu Daliju Orešković.
"Slušam gospođu Daliju Orešković koja ponovno govori o Herceg-Bosni i ustašama. Iako je pravnica, očito ne razumije težinu međunarodnih sporazuma niti dovoljno poznaje povijest Bosne i Hercegovine. Olako koristi teške kvalifikacije, optužuje i dodatno radikalizira raspravu. Najradije bi cijelu temu svela na crno-bijelu sliku, a stvarnost je daleko složenija", zaključio je Penava.
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