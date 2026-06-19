Penavin ultimatum? Izborna jedinica za Hrvate u BiH linija ispod koje nećemo ići

"Tema naše inicijative je samo jedna stvar – vrlo jasna, vrlo pravedna i dobronamjerna prema Bosni i Hercegovini i hrvatskom narodu. To je zaustavljanje preglasavanja Hrvata kroz izborni sustav u kojem Hrvatima drugi mogu birati političke predstavnike. To je suština rezolucije i ono na čemu inzistiramo. To je minimum koji se mora poštovati i ispod kojeg Domovinski pokret ne može i neće ići. Vjerujem da je to i stav naših partnera u vladajućoj koaliciji – poručio je.