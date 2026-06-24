nakon izbora
Izetbegović nudi Čoviću suradnju, uvjet je odmak od Dodika
Čelnik najveće bošnjačke stranke u Bosni i Hercegovini Bakir Izetbegović kazao je kako je spreman na obovu suradnje s HDZ-om BiH i na zajedničku uspostavu vlasti pod uvjetom distanciranja od politike koju vodi Milorad Dodik, ali i od zamisli poput obnove Herceg-Bosne koje, kako tvrdi, mogu samo prouzročiti nove sukobe.
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Izetbegović je trenutačno predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) koja je u oporbi od izbora iz 2022. godine a nada se da će njegova stranka nakon ovogodišnjih izbora ponovo biti dio vlasti kao i da će on ponovo biti član Predsjedništva BiH iz reda Bošnjaka za što je najavio kandidaturu.
U intervjuu za TV Federacije BiH (FTV) pojasnio je kako budući bošnjački blok unutar vladajuće koalicije vidi u suradnji sa sada Demokratskom frontom (DF) Željka Komšića i nekim trenutačno marginalnim strankama poput Saveza za bolju budućnost (SBB) koji vodi Fahrudin Radončić te Strankom za BiH (SBiH).
Nije isklučio ni mogućnost da na državnoj razini dio tog bloka bude i SDP BiH iako iz te stranke do sada nije bilo naznaka spremnosti na takvu suradnju.
U toj koaliciji vidi i HDZ BiH čiji je čelnik Dragan Čović ranije naznačio kako kaži "relaksaciju" odnosa s Bošnjacima.
Izetbegović na to sada kaže kako je ponovna suradnja s HDZ-om moguća, no pritom se ne mogu zaboraviti raniji sporovi niti se može računati na, kako je kazao, jednostrane ustupke.
Kao ključni problem ipak vidi previše bliske odnose koje Čović održava s čelnikom dsadašnje vladajuće stranke u Republici Srpskoj (SNSD) Miloradom Dodikom.
"Mislim da HDZ predugo održava partnerstvo sa SNSD-om. Dodik koristi svoju agresivnu politiku, a HDZ zatim kroz tu situaciju pokušava ostvariti svoje političke ciljeve", kazao je Izetbegović koji vjeruje da sadašnje oporbene stranke iz RS imaju priliku pobijediti Dodika na predstojećim izborima.
"Vidjet ćemo hoće li Čović promijeniti pristup i početi više surađivati s nama nego s Dodikom. Naša ruka je pružena", izjavio je Izetbegović.
Upozorio je i kako zagovaranje uspostave tzv. trećeg entiteta, odnosno obnove Herceg-Bosne, mogu samo zakomplicirati stanje.
"To samo provocira drugu stranu (Bošnjake). Zašto ponovno izložiti Hrvate i Bošnjake sukobu? To je bila katastrofa i za hrvatski narod", kazao je.
Komentirajući prijepore oko imenovanja novog visokog predstavnika za BiH o čemu nema suglasnosti između europskih i američkim partnera u Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira (PIC), Izetbegović je ustvrdio kako se sada razmatra kompromisni prijedlog po kojemu bi na ovu dužnost na dvije godine bio imenovan talijanski diplomat kojega preferira SAD a potom bi ga zamijenio Francuz, također na dvogodišnje razdoblje.
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