Je li to Vučić optužio studente da su 2008. godine prodali Naftnu industriju Srbije?

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su Rusi vlasnici Naftne industrije Srbije (NIS) ne zahvaljujući njemu, već "blokaderima koji su to prodali 2008. godine".
Oglas
S obzirom na to da se terminom "blokaderi" u Srbiji najčešće oslovljavaju studenti prosvjednici, ova izjava izazvala je veliku pažnju, piše nova.rs.
"Slušam ljude koji kritiziraju, a ne znaju što kritiziraju. NIS je u vlasništvu ruske državne kompanije 56 posto, Rusi su vlasnici, a ne mi, i to ne zahvaljujući meni, nego blokaderima koji su to prodali 2008. godine, koji je jedan od najznačajnijih resursa, u trenutku kada smo imali neiskorištena nalazišta nafte. Kao jedan od najznačajnijih resursa u tom trenutku kada smo imali značajno neiskorištena nalazišta nafte, koja su bila jedan od najvažnijih elemenata u rastu profita samog poduzeća. I sada kada slušam to sve, pitam se svakog dana, što je, ljudi, zapravo s vama?", rekao je Vučić nakon regionalne poslovne konferencije Ujedinjenog Kraljevstva i Zapadnog Balkana.
Dodao je i da su "devet mjeseci sankcije odgađane na njegove molbe" te naglasio da sadašnja vlast nije odgovorna ni za što vezano uz NIS.
"U ovom slučaju, mi apsolutno nismo krivi niti dužni, kao Srbija, a posebno ne kao rukovodstvo Srbije, jer nismo sudjelovali ni u prodaji, ni u kupovini, ni u čemu što se tiče NIS-a", izjavio je Vučić, dodavši da Rusija pregovara s tri kompanije o prodaji svog udjela u NIS-u.
Kako su "blokaderi" mogli prodati NIS?
Ako se uzme u obzir da vladajući u Srbiji "blokaderima" nazivaju studente koji mjesecima organiziraju prosvjede, postavlja se logično pitanje kako su osobe koje danas imaju dvadesetak godina mogle prodati NIS još 2008. godine. Većina njih tada su bili djeca ili čak nisu bili ni rođeni, no čini se da odgovor na to pitanje neće biti ponuđen.
Ovo nije prvi put da predsjednik Srbije optužuje studente za događaje u kojima nisu mogli sudjelovati.
Slične optužbe i za izručenje Miloševića
Vučić je u lipnju ove godine optužio studente i da su Haagu izručili Slobodana Miloševića, iako je većina današnjih prosvjednika u to vrijeme bila u pelenama ili se nije ni rodila.
"Mi smo imali užasne dane, poput namjerne isporuke predsjednika Miloševića Haškom tribunalu na Vidovdan. To je jedna od najvećih sramota koju su blokaderi učinili protiv države Srbije", rekao je tada Vučić.
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas