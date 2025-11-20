Je li to Vučić optužio studente da su 2008. godine prodali Naftnu industriju Srbije?

"Slušam ljude koji kritiziraju, a ne znaju što kritiziraju. NIS je u vlasništvu ruske državne kompanije 56 posto, Rusi su vlasnici, a ne mi, i to ne zahvaljujući meni, nego blokaderima koji su to prodali 2008. godine, koji je jedan od najznačajnijih resursa, u trenutku kada smo imali neiskorištena nalazišta nafte. Kao jedan od najznačajnijih resursa u tom trenutku kada smo imali značajno neiskorištena nalazišta nafte, koja su bila jedan od najvažnijih elemenata u rastu profita samog poduzeća. I sada kada slušam to sve, pitam se svakog dana, što je, ljudi, zapravo s vama?", rekao je Vučić nakon regionalne poslovne konferencije Ujedinjenog Kraljevstva i Zapadnog Balkana.