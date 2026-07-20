Kaos na putu prema moru: Kolone u Hercegovini dosežu čak 17 kilometara

Gužve na glavnom magistralnom pravcu M-17 kroz BiH ponovno su u prvi plan istaknule problem spore izgradnje autoceste na Koridoru Vc. Od oko 134 kilometara izgrađene autoceste na koridoru Vc tek 21 kilometar je na području Hercegovine. Putnici čekaju u kilometarskim kolonama u sjevernom dijelu Hercegovine nakon što se veći broj njih u jeku sezone godišnjih odmora uputio prema Jadranu, a dodatne probleme stvaraju radovi na cestama i semaforska regulacija prometa u dva hercegovačka središta.