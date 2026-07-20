Čekanje satima
Kaos na putu prema moru: Kolone u Hercegovini dosežu čak 17 kilometara
Putnici čekaju u kilometarskim kolonama u sjevernom dijelu Hercegovine nakon što se veći broj njih u jeku sezone godišnjih odmora uputio prema Jadranu, a dodatne probleme stvaraju radovi na cestama i semaforska regulacija prometa u dva hercegovačka središta.
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Prema izvješću Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK), na magistralnoj prometnici između Konjica i Mostara tijekom ponedjeljka formirale su se kolone duge i više od deset kilometara. Najviše se čeka na prilazu Konjicu iz smjera Sarajeva, gdje je kolona vozila u jednom trenutku bila duga oko 17 kilometara. Na ulazu u Jablanicu stvarale su se kolone duge tri do četiri kilometra.
Promet usporavaju radovi na mostu između Konjica i Jablanice, gdje se vozila propuštaju jednom trakom. Više tjedana se u bosanskohercegovačkoj javnosti upozorava kako se mora napraviti rješenje za semaforsku regulaciju prometa u Konjicu.
Velikom priljevu vozila pridonosi i turistička sezona te povećan broj putnika koji preko Bosne i Hercegovine putuju prema hrvatskoj obali.
Iz BIHAMK-a preporučuju odgodu putovanje ili da vozači koriste zamjenske pravce preko središnje Bosne prema Dalmaciji. Naveli su i kako vozači koji putuju prema Dubrovniku i Neumu mogu koristiti i cestovni pravac kroz istočnu Bosnu preko Trebinja.
Gužve na glavnom magistralnom pravcu M-17 kroz BiH ponovno su u prvi plan istaknule problem spore izgradnje autoceste na Koridoru Vc. Od oko 134 kilometara izgrađene autoceste na koridoru Vc tek 21 kilometar je na području Hercegovine. Putnici čekaju u kilometarskim kolonama u sjevernom dijelu Hercegovine nakon što se veći broj njih u jeku sezone godišnjih odmora uputio prema Jadranu, a dodatne probleme stvaraju radovi na cestama i semaforska regulacija prometa u dva hercegovačka središta.
Prema izvješću Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK), na magistralnoj prometnici između Konjica i Mostara tijekom ponedjeljka formirale su se kolone duge i više od deset kilometara. Najviše se čeka na prilazu Konjicu iz smjera Sarajeva, gdje je kolona vozila u jednom trenutku bila duga oko 17 kilometara. Na ulazu u Jablanicu stvarale su se kolone duge tri do četiri kilometra.
Promet usporavaju radovi na mostu između Konjica i Jablanice, gdje se vozila propuštaju jednom trakom. Više tjedana se u bosanskohercegovačkoj javnosti upozorava kako se mora napraviti rješenje za semaforsku regulaciju prometa u Konjicu.
Velikom priljevu vozila pridonosi i turistička sezona te povećan broj putnika koji preko Bosne i Hercegovine putuju prema hrvatskoj obali.
Iz BIHAMK-a preporučuju odgodu putovanje ili da vozači koriste zamjenske pravce preko središnje Bosne prema Dalmaciji. Naveli su i kako vozači koji putuju prema Dubrovniku i Neumu mogu koristiti i cestovni pravac kroz istočnu Bosnu preko Trebinja.
Gužve na glavnom magistralnom pravcu M-17 kroz BiH ponovno su u prvi plan istaknule problem spore izgradnje autoceste na Koridoru Vc. Od oko 134 kilometara izgrađene autoceste na koridoru Vc tek 21 kilometar je na području Hercegovine.
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