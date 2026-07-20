Leteći cirkus Giannija Infantina

Istina - da odgovorim i na tu opasku - nogometni se krajolik u tih pedeset-šezdeset godina nepovratno promijenio. Moćna Nizozemska ili strašna Njemačka, recimo, ovoga su ljeta ispale već u prvom kolu eliminacijske faze i nisu ušle niti među šesnaest najboljih - onoliko dakle najboljih koliko ih je nekad uopće igralo svjetsko prvenstvo - a velika Italija, četverostruki prvak svijeta, ne samo da se nije uspjela plasirati na Mundijal - toliko besmisleno proširen da se na njega preko Lige nacija upisala čak i Švedska, koja je u svojoj kvalifikacijskoj grupi bez ijedne pobjede bila uvjerljivo posljednja - nego se nije plasirala već treći put zaredom: posljednji Mundijal "azzurri" su igrali još 2014., a grupnu fazu posljednji put su prošli prije ravno dvadeset godina, u Njemačkoj 2006. godine, u vrijeme dakle kad je Hajduk još donedavno bio aktualni prvak Hrvatske. Da bi otada - precizno su izračunali nogometni statističari - čak i kraljica latino-popa Shakira imala na Svjetskim prvenstvima više nastupa od Italije.