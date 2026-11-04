Incidenti ispred REM-a
VIDEO / Kaos u Beogradu: Vučićev sin i Ana Brnabić stigli podržati Informer, ekipu N1 dočekale uvrede
Vijeće Regulatornog tijela za elektroničke medije u Srbiji (REM) donijelo je odluku o pokretanju postupka protiv televizije Informer, a ispred zgrade u kojoj se održava sjednica okupili su se pristaše te medijske kuće.
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Sudeći prema snimkama objavljenima na društvenim mrežama, među njima je i Danilo Vučić, sin bivšeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Podršku Informeru ispred zgrade došao je da pruži i Danilo Vučić. Foto: Instagram screenshot/ aleksabanduka— Cenzolovka (@cenzolovka) November 4, 2026
Ispred zgrade REM-a nalazi se i Ana Brnabić, vršiteljica dužnosti predsjednice Srbije, koja je za Mašinu izjavila da se „danas u Srbiji gasi sloboda medija”.
„Sljedeće je da ljudima zabranite misliti. Je li to demokracija?”, rekla je te dodala da osuđuje govor mržnje, ali poručila: „Nemojte gasiti medije.”
Ana Brnabić na protestu Informera ispred REM-a za Mašinu objašnjava svoj dolazak na ovaj protest i kako ona vidi stanje u medijima i prijave protiv Informera. https://t.co/VG7RS1baMQ— Mašina (@MasinaRS) November 4, 2026
Među onima koji su došli podržati Informer nalazi se i Miloš Vučević, predsjednik Srpske napredne stranke (SNS) i bivši premijer.
Pojedini pristaše Informera tijekom javljanja novinarke N1 Srbije Anđele Čolanić u Novi dan ometali su novinarsku ekipu tako što su namjerno prolazili ispred kamere ili je zaklanjali kišobranima.
Ekipa N1 Srbije bila je izložena i dobacivanjima "ustaše” te da su došli "provocirati".
Pristaše ove tabloidne televizije pokušali su i udaljiti ekipu N1 s Trga Nikole Pašića, poručujući: "Odlazite, ovdje vam nije mjesto. Bez potrebe provocirate ljude. Samo odlazite!"
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