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događaj otkazan

Književnik Vladimir Arsenijević pretučen u Beogradu uoči komemoracije za Srebrenicu

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N1 Srbija
|
11. srp. 2026. 11:27
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Vladimir Arsenijević
N1 BiH

Pisac i programski direktor festivala "Krokodil" Vladimir Arsenijević potvrdio je za N1 Srbiju da je danas pretučen ispod Brankova mosta u Beogradu, kada ga je napala skupina huligana.

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Kako je naveo na društvenim mrežama, nakon što je izašao iz taksija s namjerom da očisti prostor na kojem je danas trebala biti održana komemoracija žrtvama Srebrenice, brutalno ga je napala skupina huligana te ga udarala po glavi i šutirala.

Skupina napadača oduzela mu je i mobitel, a prostor ispod Brankova mosta potpuno je vandaliziran.

"Jutros, kada sam došao ovamo, dočekala me skupina od 20 do 30 mladih ljudi koji su me udarali, prijetili mi i unosili mi se u lice", naveo je Arsenijević.

Događaj koji je bio planiran u 11 sati na platou ispod Brankova mosta, povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, organizatori su otkazali iz sigurnosnih razloga.

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