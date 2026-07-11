događaj otkazan
Književnik Vladimir Arsenijević pretučen u Beogradu uoči komemoracije za Srebrenicu
Pisac i programski direktor festivala "Krokodil" Vladimir Arsenijević potvrdio je za N1 Srbiju da je danas pretučen ispod Brankova mosta u Beogradu, kada ga je napala skupina huligana.
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Kako je naveo na društvenim mrežama, nakon što je izašao iz taksija s namjerom da očisti prostor na kojem je danas trebala biti održana komemoracija žrtvama Srebrenice, brutalno ga je napala skupina huligana te ga udarala po glavi i šutirala.
Skupina napadača oduzela mu je i mobitel, a prostor ispod Brankova mosta potpuno je vandaliziran.
"Jutros, kada sam došao ovamo, dočekala me skupina od 20 do 30 mladih ljudi koji su me udarali, prijetili mi i unosili mi se u lice", naveo je Arsenijević.
Događaj koji je bio planiran u 11 sati na platou ispod Brankova mosta, povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, organizatori su otkazali iz sigurnosnih razloga.
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