Konaković: Mogući ruski veto na Vijeću sigurnosti realna je opasnost za BiH

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković upozorio je kako je moguće da će Rusija na Vijeću sigurnosti UN-a vetom spriječiti produženje mandata vojnih snaga Europske unije u BiH (EUFOR) pa se već razmatraju mjere kojima bi se riješila takva kriza koja bi mogla dodatno destabilizirati stanje u zemlji.

"Veto je moguć. U stalnom smo kontaktu s NATO-om i partnerima da se izbjegne sigurnosni vakuum, uključujući mogućnost dolaska NATO snaga ako EUFOR ne ostane", kazao je Konaković za TV Federacije BiH (FTV).

Vijeće sigurnosti UN bi 31. listopada trebao održati redovitu raspravo o stanju u BiH na temelju izvještaja koje svakih šest mjeseci tom tijelu šalje visoki predstavnik međunarodne zajednice. Kao i svakog listopada još od 2004. godine kada je uspostavljena misija Althea koja je naslijedila mandat NATO-a u BiH, Vijeće sigurnosti trebalo bi donijeti odluku o produženju mandata EUFOR-a za još 12 mjeseci.

Komentar Dodika i Lavrova

Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je potkraj kolovoza najavio kako će od "prijatelja u Rusiji" tražiti veto na produženje mandata EUFOR-a kojega je nazvao okupacijskom silom.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je 9. rujna, nakon što se u Moskvi sastao s Dodikom, najavio kako će se "ozbiljno pripremiti" za predstojeću sjednicu Vijeća sigurnosti. Rekao je kako će zapadne zemlje suočiti s neugodnim pitanjima na koja će morati odgovoriti no pritom nije izrijekom spominjao EUFOR niti mogućnost veta.

Ministar Konaković sada je kazao kako su u Sarajevu takvu mogućnost uzeli za ozbiljno te stoga poduzimaju mjere u suradnji sa zapadnim partnerima.

"Ono što Dodik radi uz potporu Rusije, mi nastojimo spriječiti intenzivnijim djelovanjem sa svim prijateljima BiH"

"Odmah smo (nakon 9. rujna) sazvali veleposlanike EU, SAD-a, Turske, Velike Britanije, NATO-a i podijelili zabrinutost zbog tih poruka i dva referenduma koje Dodik najavljuje, a koji bi mogli dovesti do konfliktnih stanja u BiH. Ono što Dodik radi uz potporu Rusije, mi nastojimo spriječiti intenzivnijim djelovanjem sa svim prijateljima BiH", kazao je šef bosanskohercegovačke diplomacije.

Najavio je kako će u narednim danima poslati pismo Lavrovu i od njega tražiti "da prestane nanositi štetu Srbima u BiH" tako što podupire "jednog notornog kriminalca" odnosno Dodika.

Nakon Dodikovog susreta a Lavrovom u Moskvi ruski veleposlanik u BiH Igor Kalabuhov dodatno se angažirao pokušavajući obnoviti komunikaciju s bošnjačkom stranom.

Poziv na "unutarbosanski dijalog oslobođen stranog uplitanja"

Kalabuhov je u svojevrsnoj izolaciji u BiH od početka ruske agresije na Ukrajinu 2022. godine jer domaći političari uglavnom izbjegavaju susret s njim, a sada je uz znatnu medijsku pozornost održao sastanak s čelnikom oporbene Stranke demokratske akcije (SDA) Bakirom Izetbegovićem.

Taj je susret Izetbegović pravdao potrebom da izravno ukaže na štetnost Dodikova djelovanja, no iz ruskog su veleposlanstva u posebnom priopćenju istaknuli kako je Kalabuhov čelnika SDA uvjeravao da je visoki predstavnik Christian Schmidt taj koji je kriv za krizu u BiH.

Pritom su pozvali na "unutarbosanski dijalog oslobođen stranog uplitanja" uz pojašnjenje kako su razmatrana i konkretna pitanja jačanja veza između Rusije i Bošnjaka.

Konaković je u odvojenoj izjavi komentirao kako je to još jedan dokaz koliko štete svojim postupcima BiH a posebice Bošnjacima nanose i Izetbegović i Kalabuhov.

"Nema razgovora o odnosima Rusije i Bošnjaka. Takav oblik i format samo na minderu kod Bakira može, nigdje više, on ne predstavlja nijednu instituciju Bosne i Hercegovine. A zbog toga što radi, vjerujte mi, nikad više neće ni predstavljati", poručio je Konaković.