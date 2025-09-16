Lavrov najavio zaokret Rusije: Udaljavamo se od pojma "neprijateljske zemlje"

Ruska strana postupno odustaje od korištenja pojma „neprijateljske zemlje“, navodeći da postoje neprijateljske vlade, a ne države, izjavio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov na konferenciji za novinare posvećenoj pripremama za natjecanje Intervizija.
Novinare je zanimalo što će ubuduće izvođači iz „neprijateljskih zemalja“ morati učiniti kako bi mogli sudjelovati na Interviziji, budući da na natjecanju sudjeluje jedan predstavnik iz SAD-a i jedan iz Europe, prenosi TASS.
„Postupno odustajemo od izraza ‘neprijateljske zemlje’, iako on i dalje ostaje u zakonodavstvu, ali, kao što je predsjednik Vladimir Putin nedavno naglasio, govoreći na jednom događaju u Vladivostoku, mi nemamo neprijateljske zemlje – postoje zemlje čije vlade vode neprijateljsku politiku prema Ruskoj Federaciji“, rekao je Sergej Lavrov.
„Ne bih sada želio nabrajati one ljude kojima njihova vlada nije dopustila da dođu, iskreno govoreći, jer je to prije svega njihova osobna situacija i ne želimo im stvarati poteškoće. Ali oni koji su htjeli doći, znaju da bismo ih rado primili“, dodao je ministar.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
