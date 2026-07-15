Konaković rekao da Hrvati u BiH imaju i više prava nego što im pripada, Šušnjar mu odgovorio

Rođen sam u BiH i u svakom se slobodnom trenutku vraćam svojem Posušju. To je moja kuća, BiH je moja kuća, jednako kao što je i vaša. P. S. Što se tiče 5. kolovoza, pozivam vas da toga dana dođete u Knin. I rahmetli Alija, da je živ, dolazio bi slaviti „Oluju” jer je znao što je ta veličanstvena akcija značila za Bihać i za BiH."