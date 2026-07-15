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pozvao ga u knin

Konaković rekao da Hrvati u BiH imaju i više prava nego što im pripada, Šušnjar mu odgovorio

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N1 Info , Hina
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15. srp. 2026. 21:10
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Josip Mikacic/PIXSELL

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je u srijedu da Hrvati koji žive u toj zemlji "imaju više prava nego što im pripada" i tvrdi kako su takav status izborili na štetu Bošnjaka, što planira dokazati na posebnoj konferenciji u kolovozu.

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Odgovor Šušnjara ministru Konakoviću prenosimo u cjelosti:

"Kolega Konakoviću, kada se ravnopravnost jednoga naroda proglasi „viškom prava”, automatski se otvara prostor za njihovo smanjivanje. To nije put prema stabilnosti BiH. To je opasan politički obrazac koji smo na ovim prostorima već vidjeli. I uoči raspada Jugoslavije govorilo se da neki imaju previše prava, previše autonomije, previše veta. Tako je započinjala i logika Memoranduma SANU. Nema potrebe za patroniziranjem. Vrlo dobro razumijemo i stanje i odnose u našoj državi.

Rođen sam u BiH i u svakom se slobodnom trenutku vraćam svojem Posušju. To je moja kuća, BiH je moja kuća, jednako kao što je i vaša. P. S. Što se tiče 5. kolovoza, pozivam vas da toga dana dođete u Knin. I rahmetli Alija, da je živ, dolazio bi slaviti „Oluju” jer je znao što je ta veličanstvena akcija značila za Bihać i za BiH."

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ante šušnjar elmedin konaković

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