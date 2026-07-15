Ministar: Hrvati u BiH imaju i više prava nego što im pripada

Razgovore o načinu izbora hrvatskog člana Predsjedništva BiH drži potpuno legalnim i legitimnim, ali budući da je to samo jedan aspekt šireg problema nužna je cjelovita rasprava o o oložaju Hrvata, Bošnjaka i Srba temeljena na činjenicima, "jer to ne ide u prilog onima koji su potaknuli donošenje rezoluciju u Hrvatskom saboru",