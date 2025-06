Kusturica bijesan na Srbiju: Najavio povlačenje dodjele prestižnog priznanja iz Beograda

"Možda zvuči paradoksalno, ali to je put prema tome da tzv. prijestolnica postane provincija, a tzv. provincija prijestolnica. Važno je to istaknuti jer i od medija i od naše kulturne javnosti ovisi hoće li suvremena srpska književnost i umjetnost biti na razini one kakva je nekad bila i kakva bi trebala biti u budućnosti", zaključio je Nikčević.