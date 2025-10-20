Oglas

odgovornost za zvučni top

N1 Srbija doznaje: Što piše u nikad oštrijoj rezoluciji EP-a o Srbiji

N1 Info
20. lis. 2025. 23:06

Rezolucija Europskog parlamenta o Srbiji rezultat je djelovanja svih zastupničkih klubova; tekst je usuglašen i bit će daleko oštriji od svih prethodnih rezolucija.

izvješće kritično

Kako javlja europski dopisnik N1 Srbije, Nikola Radišić, rezolucija je vrlo oštra i nikada nismo vidjeli oštriju. Europski parlament jasno i glasno govori što misli, a sada je otišao korak dalje.

N1 doznaje i da je Europska pučka stranka ponovno pokušala ublažiti dio teksta, ali nije uspjela – izvješće je kritično.

Ističe se jasna podrška studentima, njihovim zahtjevima i prosvjedima. Prije svega, naglašava se zahtjev za izbore, a vlast se poziva da provede demokratske reforme.

Osuđuju upotrebu zvučnog topa

Europski parlament izričito osuđuje uporabu zvučnog topa protiv mirnih prosvjednika te navodi da se poziva na relevantne izvore i traži potpunu istragu svih detalja.

U dokumentu se jasno navodi da su politički čelnici odgovorni za eskalaciju, represiju, normalizaciju nasilja i slabljenje institucija.

Obustava isplate novca iz Plana rasta

Europski parlament osudit će mučenje studenata, navodi se da je potrebno ispitati ulogu visokih časnika JZO-a, a posebno se ističe ime Marka Krička, izvještava europski dopisnik N1.

U rezoluciji se spominju Tomislav Momirović i Goran Vesić, a EP ih navodi kao odgovorne za štetu u proračunu u vezi sa željezničkim kolodvorom u Novom Sadu.

Također se traži da se obustavi isplata novca iz Plana rasta sve dok se ne provedu ključni koraci te se traži sankcioniranje pojedinaca.

