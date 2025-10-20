N1 Srbija doznaje: Što piše u nikad oštrijoj rezoluciji EP-a o Srbiji

Rezolucija Europskog parlamenta o Srbiji rezultat je djelovanja svih zastupničkih klubova; tekst je usuglašen i bit će daleko oštriji od svih prethodnih rezolucija.
Oglas
izvješće kritično
Kako javlja europski dopisnik N1 Srbije, Nikola Radišić, rezolucija je vrlo oštra i nikada nismo vidjeli oštriju. Europski parlament jasno i glasno govori što misli, a sada je otišao korak dalje.
N1 doznaje i da je Europska pučka stranka ponovno pokušala ublažiti dio teksta, ali nije uspjela – izvješće je kritično.
Ističe se jasna podrška studentima, njihovim zahtjevima i prosvjedima. Prije svega, naglašava se zahtjev za izbore, a vlast se poziva da provede demokratske reforme.
Da li Srbija uopšte poseduje zvučni top❓— #dasenelazemo (@istinomer) March 15, 2025
Mediji su još 2022. i početkom 2023. godine pisali o nabavci zvučnog topa, što tada MUP nije potvrdio, ali ni demantovao.
Izvori: X/CaraUrosa, mtiosavljevic pic.twitter.com/2jDxObZXip
Osuđuju upotrebu zvučnog topa
Europski parlament izričito osuđuje uporabu zvučnog topa protiv mirnih prosvjednika te navodi da se poziva na relevantne izvore i traži potpunu istragu svih detalja.
U dokumentu se jasno navodi da su politički čelnici odgovorni za eskalaciju, represiju, normalizaciju nasilja i slabljenje institucija.
Obustava isplate novca iz Plana rasta
Europski parlament osudit će mučenje studenata, navodi se da je potrebno ispitati ulogu visokih časnika JZO-a, a posebno se ističe ime Marka Krička, izvještava europski dopisnik N1.
U rezoluciji se spominju Tomislav Momirović i Goran Vesić, a EP ih navodi kao odgovorne za štetu u proračunu u vezi sa željezničkim kolodvorom u Novom Sadu.
Također se traži da se obustavi isplata novca iz Plana rasta sve dok se ne provedu ključni koraci te se traži sankcioniranje pojedinaca.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas