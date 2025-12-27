u ljubljani
Nacistički simboli u susjedstvu: Zašarao Ministarstvo kulture svastikama, odmah je uhićen
Vandal je na pročelju zgrade slovenskog Ministarstva kulture u Ljubljani u subotu nacrtao više svastika. Uhićen je
Grafiti sa svastikom pojavili su se na prozorima Ministarstva kulture u Maistrovoj ulici u Ljubljani. Ovo nije prvi incident sa nacističkim simbolima na zgradi Ministarstva kulture.
Policija je počinitelja uhvatila na mjestu događaja, rekli su policijski službenici za N1 Sloveniju.
Nije prvi takav incident
„U četvrtak navečer obaviješteni smo da muškarac navodno crta po zgradi u Maistrovoj ulici u Ljubljani. Počinitelj je zatečen na licu mjesta i s njim je proveden policijski postupak. Policija protiv njega vodi prekršajni postupak“, priopćila je Policijska uprava Ljubljana za N1.
Ovo nije prvi put da su se takvi simboli pojavili na pročelju ministarstva. U lipnju 2021. godine (za vrijeme mandata ministra Vaška Simonitija) prozori ministarstva također su bili išarani žutim svastikama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
