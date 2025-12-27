Oglas

Nacistički simboli u susjedstvu: Zašarao Ministarstvo kulture svastikama, odmah je uhićen

N1 Slovenija
27. pro. 2025. 18:11
svastike na ministarstvu kulture
Jan Artiček / N1 Slovenija

Vandal je na pročelju zgrade slovenskog Ministarstva kulture u Ljubljani u subotu nacrtao više svastika. Uhićen je

Grafiti sa svastikom pojavili su se na prozorima Ministarstva kulture u Maistrovoj ulici u Ljubljani. Ovo nije prvi incident sa nacističkim simbolima na zgradi Ministarstva kulture.

Policija je počinitelja uhvatila na mjestu događaja, rekli su policijski službenici za N1 Sloveniju.

svastike na ministarstvu kulture
Jan Artiček / N1 Slovenija

Nije prvi takav incident

„U četvrtak navečer obaviješteni smo da muškarac navodno crta po zgradi u Maistrovoj ulici u Ljubljani. Počinitelj je zatečen na licu mjesta i s njim je proveden policijski postupak. Policija protiv njega vodi prekršajni postupak“, priopćila je Policijska uprava Ljubljana za N1.

Ovo nije prvi put da su se takvi simboli pojavili na pročelju ministarstva. U lipnju 2021. godine (za vrijeme mandata ministra Vaška Simonitija) prozori ministarstva također su bili išarani žutim svastikama.

PROČITAJTE VIŠE

fašizam kukasti križ nacizam slovenija

