Nakon Plenkovićeve izjave da je Srbija na rubu građanskog rata, stiže oštar odgovor Brnabić

Na žalost nekih, i na veliku sreću Srbije i većine njezinih građana, čitavog našeg naroda, to niti je točno, niti će se dogoditi. Da parafraziram jednu našu pjesmu: 'Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo svih Dinka i Mila...' Kuharica završila u smeću (i doslovno)", napisala je Brnabić na X-u, a prenosi Index.