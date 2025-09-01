Nakon Plenkovićeve izjave da je Srbija na rubu građanskog rata, stiže oštar odgovor Brnabić

Predsjednica skupštine Srbije Ana Brnabić reagirala je na izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da je Srbija "na rubu građanskog rata".
"Plenković govori da je Srbija na rubu građanskog rata. A što bi drugo? Toliko su to željeli i toliko u to uložili. Znaju da njihov strateški cilj - da Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije, samo tako mogu ispuniti.
Na žalost nekih, i na veliku sreću Srbije i većine njezinih građana, čitavog našeg naroda, to niti je točno, niti će se dogoditi. Da parafraziram jednu našu pjesmu: 'Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo svih Dinka i Mila...' Kuharica završila u smeću (i doslovno)", napisala je Brnabić na X-u, a prenosi Index.
Plenković sudjelovao na panelu na Bledu
Podsjetimo, hrvatski premijer je na 20. izdanju skupa na Bledu sudjelovao na panelu "Bledski zalog: San ili stvarnost?" uz slovenskog premijera Roberta Goloba, crnogorskog premijera Milojka Spajića, albanskog premijera Edija Rame i povjerenicu Europske komisije za proširenje Martu Kos.
Bledski zalog odnosi se na odluku koja je 2023. donesena na tom skupu, a kojom je postavljen cilj da EU i zemlje zapadnog Balkana budu spremne za proširenje do 2030. godine. Plenković je pozvao na "realističnost", rekavši da proširenja neće biti bez ispunjenih kriterija država članica te povoljnog političkog trenutka.
"Trenutačno imamo blokiranu Sjevernu Makedoniju, Srbiju s više od dvije godine najvećih, najsnažnijih i najozbiljnijih unutarnjih nemira i prosvjeda, na rubu građanskog rata, Bosnu i Hercegovinu u kojoj Milorad Dodik opetovano prijeti odcjepljenjem Republike Srpske", upozorio je premijer.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
