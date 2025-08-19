VIDEO, FOTO / Žestoki prosvjedi u Srbiji, Vučić najavio uvođenje reda: Brže i snažnije ćemo goniti demonstrante

"Autokrate se uvijek odlučuju za prvi pristup i postaju tvrdokorniji. Sada se s protuvladinim prosvjedima na ulicama glavnog grada suočava i Vučić. Osam godina kao predsjednik Srbije, a prethodno kao premijer, vladao je intervencionističkom rukom, ali je vodio više 'upravljanu demokraciju' nego potpunu autokraciju", piše britanski list, ukazujući da je Vučić na sličan način lukavo balansirao i na globalnoj sceni.