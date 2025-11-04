Naprednjaci pune Ćacilend, u srijedu veliki skup u Beogradu – stigle kvote po mjestima diljem Srbije

Srpska napredna stranka mobilizirala je svoje članstvo i simpatizere pozivajući ih da sutra od 17 sati svi budu u Ćacilendu u Beogradu, piše Danas.rs.
Oglas
Pozivi se dijele u SNS Viber grupama, a po mjestima i općinama raspoređene su kvote. Navodno, skup u Novom Sadu za sada je otkazan.
Kvote za lokalne naprednjake, koliko ljudi moraju prikupiti, saznajemo da su iste kao i za miting koji je trebao biti održan u Novom Sadu, samo se autobusi preusmjeravaju prema Beogradu.
"Organiziramo veliki miting u Beogradu u srijedu. Treba da budemo ispred Narodne skupštine u 17 sati. Ljude koje ste spremali za Novi Sad odmah ili sutra ujutro kontaktirajte za prekosutra. Kvote su nam iste. Također, imamo i pješake taj dan. Pripremite i to za sutra. Detaljnije ćemo na sastanku. Novi Sad se odgađa", piše u jednoj od poruka iz SNS Viber grupa u koje je Danas.rs imao uvid.
Od izvora iz SNS-a Danas.rs saznaje da je polazak za Beograd iz Sombora organiziran sutra od 14 sati. Sat vremena kasnije kreću i naprednjaci iz Bačke Palanke. Slično je i u drugim vojvođanskim mjestima.
Obavijest zaposlenicima javnih poduzeća da se ide u Ćacilend
Kao i na svakom drugom mitingu koji organizira srbijanska vlast, javna poduzeća moraju sudjelovati, pa je, kako navode, u zrenjaninskom Parking servisu stigla obavijest zaposlenima da se sutra ide u Ćacilend.
O skupu koji će sutra biti održan u Beogradu, u Skupštini koja danas raspravlja o biračkom popisu i lex specialisu za Generalštab, govorila je i Marinika Tepić, koja je upitala „što se to sprema za srijedu ispred Skupštine“.
"Umjesto da uklonite ovo paravojno ruglo Ćacilend i da poslušate zahtjeve Dijane Hrke – što spremate ovdje u srijedu u 17 sati? Što zakuhavate? Opće je poznato da mobilizirate lojaliste, kriminalce da napune ovaj brlog u srijedu u 17 sati", kazala je zastupnica.
Dijana Hrka započela štrajk glađu
Dijana Hrka, majka Stefana Hrke koji je poginuo u padu nadstrešnice, započela je štrajk glađu ispred Skupštine u ponedjeljak.
Vučić je ranije najavio da će pristaše vlasti organizirati najveći skup u povijesti Novog Sada desetak dana nakon komemorativnog okupljanja koje su organizirali studenti povodom godišnjice pada nadstrešnice na Željezničkoj stanici, kada je poginulo 16 osoba, a jedna je teško ozlijeđena.
Iako je prije sedam dana s Kosova i Metohije krenula grupa pješaka prema Novom Sadu kako bi podržali predsjednika Srbije Vučića, nitko još službeno nije priopćio kada bi i gdje točno u Novom Sadu trebao biti održan taj režimski miting.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas