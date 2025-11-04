Naprednjaci pune Ćacilend, u srijedu veliki skup u Beogradu – stigle kvote po mjestima diljem Srbije

"Organiziramo veliki miting u Beogradu u srijedu. Treba da budemo ispred Narodne skupštine u 17 sati. Ljude koje ste spremali za Novi Sad odmah ili sutra ujutro kontaktirajte za prekosutra. Kvote su nam iste. Također, imamo i pješake taj dan. Pripremite i to za sutra. Detaljnije ćemo na sastanku. Novi Sad se odgađa", piše u jednoj od poruka iz SNS Viber grupa u koje je Danas.rs imao uvid.