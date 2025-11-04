FOTO, VIDEO / Predstavnice Inicijative za Hrvatsku slobode zviždale na Markovu trgu za vrijeme premijerovog obraćanja

Inicijativa Za Hrvatsku slobode danas u 14:30 sati okupila se na Marovom trgu, nedaleko od Banskih dvora u kojima je, u isto vrijeme, premijer Andrej Plenković najavio izvanredno obraćanje javnosti.

Okupljene članice Inicijative tijekom premijerovog su obraćanja o sinoćnjem upadu huligana na Dane srpske kulture u Splitu, zviždale su i puštale zvuk sirene na Markovu trgu.

"Sretni smo što su danas ipak otvoreni Dani srpske kulture izložbom u Splitu", kazala je Vesna Teršelič iz Documente.

Potom su, po završetku premijerove izjave u Banskim dvorima, pročitale svoje zahtjeve prema vlasti od koje traži čuvanje i poštivanje Ustava RH, slobodu izražavanja i sigurnost svih građana i građanki.

Zahtijevaju da:

Vlada RH bez odgode javno i nedvosmisleno osudi nasilje, prijetnje i cenzuru, ispostavi nacionalni mehanizam za obranu i zaštitu ustavnih umjetničkih i medijskih sloboda te jasno iskaže stav da se Deklaracija o Domovinskom ratu ne smije instrumentalizirati za ograničavanje ustavnih sloboda. Ustavni sud RH upozori da su sloboda izražavanja i sloboda umjetničkog stvaranja temeljne ustavne vrijednosti koje uživaju najvišu razinu zaštite i čija ugroza predstavlja tešku povredu Ustava te nalaže tijelima vlasti i jedinicama lokalne samouprave da poduzmu hitne i učinkovite mjere za njihovu zaštitu. Ministarstvo kulture i medija i druga resorna ministarstva da održe hitan sastanak s predstavnicima struke radi donošenja konkretnog akcijskog plana zaštite slobode umjetničkog stvaranja te osiguranja dostupnosti javnih prostora za sve kulturne sadržaje, bez podlijeganja pritiscima i cenzuri. Policija, državno odvjetništvo i sudovi prioritetno i neselektivno procesuiraju prijetnje i napade na kulturne i medijske djelatnike po službenoj dužnosti. Vrhovni sud RH izvrši ustavnu obvezu ujednačavanja sudske prakse u slučajevima prijetnji, nasilja i zabrane slobode izražavanja, te da vršiteljica dužnosti predsjednice Vrhovnog suda javnim priopćenjem potvrdi obvezu dosljedne zaštite ustavnih prava na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Pučka pravobraniteljica pokrene istragu i izradi posebno izvješće o ugrozi umjetničkih i medijskih sloboda.