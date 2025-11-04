VIDEO / Tijekom 16 minuta tišine iz Ćacilenda skandirali "Aco, Srbine"

Velik broj građana i danas je došao na raskrižje Kneza Miloša i Bulevara kralja Aleksandra kako bi podržao Dijanu Hrku, majku Stefana Hrke koji je poginuo u padu nadstrešnice u Novom Sadu, a koja već treći dan štrajka glađu.
Podrška Dijani Hrki u štrajku glađu
Tijekom 17 minuta šutnje za žrtve novosadske tragedije i studenta koji je jučer pronađen mrtav, iz obližnjeg Ćacilenda začulo se glasno skandiranje „Aco, Srbine“.
Točno u 11:52, kada je 1. studenoga pala nadstrešnica na ulazu u Željeznički kolodvor u Novom Sadu, na Trgu Nikole Pašića u Beogradu danas je sve utihnulo. Okupljeni građani koji su došli podržati Dijanu Hrku – majku koja traži pravdu za svog poginulog sina – st ali su kako bi 16 minuta u tišini odali počast 17 žrtava novosadske tragedije i studentu koji je jučer pronađen mrtav, javlja N1 Srbija.
16 minuta tišine za 16 nastradalih ispod nadstrešnice, a ćaciji dobacuju “ustaše”.— Stranka slobode i pravde (@SlobodaIPravda) November 4, 2025
Opozicija ispred Narodne skupštine 👇🏻 pic.twitter.com/eDO9NqZv7o
Prepoznatljivo skandiranje
A onda je tišinu prekinulo skandiranje iz obližnjeg Ćacilenda. „Aco, Srbine“, prepoznatljivo skandiranje pristaša predsjednika Aleksandra Vučića, počelo je odjekivati Trgom Nikole Pašića.
Dovikivalo se i s druge strane, prema stubištu Doma Narodne skupštine, gdje su zastupnici srbijanske oporbe izašli kako bi održali 17 minuta šutnje.
Na snimci koju je na društvenim mrežama objavila Stranka slobode i pravde mogu se vidjeti zastupnici kako stoje mirno, u tišini ispred parlamenta, dok im pristaše SNS-a dobacuju da su „ustaški smradovi“, „sektaši“ i „lopovi“.
Iz ovog improviziranog kampa ispred Skupštine Srbije od prvog dana štrajka Dijane Hrke stižu provokacije.
