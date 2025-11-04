VIDEO / Tijekom 16 minuta tišine iz Ćacilenda skandirali "Aco, Srbine"

Točno u 11:52, kada je 1. studenoga pala nadstrešnica na ulazu u Željeznički kolodvor u Novom Sadu, na Trgu Nikole Pašića u Beogradu danas je sve utihnulo. Okupljeni građani koji su došli podržati Dijanu Hrku – majku koja traži pravdu za svog poginulog sina – st ali su kako bi 16 minuta u tišini odali počast 17 žrtava novosadske tragedije i studentu koji je jučer pronađen mrtav, javlja N1 Srbija.