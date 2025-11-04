Oglas

Treći dan štrajka glađu

VIDEO / Tijekom 16 minuta tišine iz Ćacilenda skandirali "Aco, Srbine"

author
N1 Info
|
04. stu. 2025. 13:24
ćacilend
N1 Srbija

Velik broj građana i danas je došao na raskrižje Kneza Miloša i Bulevara kralja Aleksandra kako bi podržao Dijanu Hrku, majku Stefana Hrke koji je poginuo u padu nadstrešnice u Novom Sadu, a koja već treći dan štrajka glađu.

Oglas

Podrška Dijani Hrki u štrajku glađu

Tijekom 17 minuta šutnje za žrtve novosadske tragedije i studenta koji je jučer pronađen mrtav, iz obližnjeg Ćacilenda začulo se glasno skandiranje „Aco, Srbine“.

Točno u 11:52, kada je 1. studenoga pala nadstrešnica na ulazu u Željeznički kolodvor u Novom Sadu, na Trgu Nikole Pašića u Beogradu danas je sve utihnulo. Okupljeni građani koji su došli podržati Dijanu Hrku – majku koja traži pravdu za svog poginulog sina – st ali su kako bi 16 minuta u tišini odali počast 17 žrtava novosadske tragedije i studentu koji je jučer pronađen mrtav, javlja N1 Srbija.

Prepoznatljivo skandiranje

A onda je tišinu prekinulo skandiranje iz obližnjeg Ćacilenda. „Aco, Srbine“, prepoznatljivo skandiranje pristaša predsjednika Aleksandra Vučića, počelo je odjekivati Trgom Nikole Pašića.

Dovikivalo se i s druge strane, prema stubištu Doma Narodne skupštine, gdje su zastupnici srbijanske oporbe izašli kako bi održali 17 minuta šutnje.

Na snimci koju je na društvenim mrežama objavila Stranka slobode i pravde mogu se vidjeti zastupnici kako stoje mirno, u tišini ispred parlamenta, dok im pristaše SNS-a dobacuju da su „ustaški smradovi“, „sektaši“ i „lopovi“.

Iz ovog improviziranog kampa ispred Skupštine Srbije od prvog dana štrajka Dijane Hrke stižu provokacije.

Teme
SNS Stranka slobode i pravde stude

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ