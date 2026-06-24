Naređena evakuacija, vatra se približila kućama: Gusti dim širi se prema Mostaru, Kordić tvrdi da je požar podmetnut

N1

Zbog ponovne aktivacije požara na deponiju Uborak kod Mostara naređena je evakuacija stanovništva iz ugroženog područja. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić izjavio je da postoje indicije kako je požar namjerno izazvan te ustvrdio da slučaj ima i obilježja terorizma s obzirom na to da je na snazi izvanredno stanje.

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Prema njegovim riječima, požar je ponovno izbio nakon što su tijekom noći na deponiju bile raspoređene vatrogasne snage, a policija sumnja da su ovaj put zapaljene gume.

Dodatnu zabrinutost izaziva blizina spremnika goriva te činjenica da se vatra približava kućama.

Evakuirani stanovnici bit će smješteni u prihvatni centar Salakovac, dok vatrogasci nastavljaju borbu s požarom. Situaciju dodatno otežava najavljeni sjeverni vjetar, a gust dim ponovno se širi prema Mostaru, javlja N1 BiH.

Kordić je pozvao građane da ne nasjedaju na političke manipulacije te da pomognu u identificiranju odgovornih osoba. Također je optužio pojedine skupine da blokiraju odvoz otpada i sanaciju deponija, upozorivši da grad trenutačno nema alternativno rješenje za zbrinjavanje otpada.

Gradonačelnik je poručio da očekuje reakciju policije i pravosuđa kako bi se utvrdile okolnosti požara i spriječilo ponavljanje sličnih incidenata.