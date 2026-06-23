OBJASNILI ZAŠTO NISU
Oružane snage BiH odbile zahtjev za gašenje požara iz zraka kod Mostara, a Air Tractor ga je gasio?!
Operativni centar Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije objavio je detalje intervencije na gašenju požara na mostarskom deponiju Uborak te potvrdio da Oružane snage BiH nisu odobrile angažman zračnih snaga.
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Požar je izbio u ponedjeljak ujutro, 22. lipnja, oko 9:15 sati, nakon čega je na teren upućeno 15 vatrogasaca sa sedam vozila. Svi djelatnici deponija su evakuirani, a ozlijeđenih nije bilo. U gašenju su sudjelovali pripadnici policije, hitne pomoći te Oružanih snaga BiH s pješaštvom i cisternama.
Zračnu potporu pružio je avion Air Tractor, koji je između 10:45 i 16 sati izveo 13 izbacivanja vode.
Zahtjev za angažman helikoptera Oružanih snaga BiH upućen je u 12:46 sati, no nije odobren. Iz Oružanih snaga naknadno su pojasnili da je procijenjeno kako postoje ozbiljni sigurnosni rizici za posadu i letjelice.
Zašto OS BiH nisu poslale helikopter?
Kao razlozi navedeni su mogućnost izloženosti toksičnim plinovima nastalim izgaranjem otpada, sumnja na prisutnost neeksplodiranih bojnih sredstava na području deponija te gusta koncentracija dima koja značajno smanjuje vidljivost i onemogućuje sigurno letenje.
Vatrogasne postrojbe iz Mostara i Čapljine, zajedno s medicinskim ekipama i drugim službama zaštite i spašavanja, nastavljaju rad na lokalizaciji požara.
Građanima je ponovno preporučeno da izbjegavaju boravak na otvorenom, drže prozore i vrata zatvorenima te posebnu pozornost posvete zaštiti osjetljivih skupina stanovništva.
Također je upozoreno da se ne koriste otvoreni izvori vode u blizini požarišta.
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