Oružane snage BiH odbile zahtjev za gašenje požara iz zraka kod Mostara, a Air Tractor ga je gasio?!

Požar je izbio u ponedjeljak ujutro, 22. lipnja, oko 9:15 sati, nakon čega je na teren upućeno 15 vatrogasaca sa sedam vozila. Svi djelatnici deponija su evakuirani, a ozlijeđenih nije bilo. U gašenju su sudjelovali pripadnici policije, hitne pomoći te Oružanih snaga BiH s pješaštvom i cisternama.