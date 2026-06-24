Tragedija
Užas u Zadru: Muškarac preminuo nakon tučnjave, jedna osoba uhićena
Policija je sinoć, 23. lipnja u 23.44 sati zaprimila dojavu da je u Zadru na gradskom predjelu Bokanjac došlo do tučnjave u kojoj su sudjelovale dvije muške osobe.
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Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca.
Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen te je vozilom HMP prevezen u Opću bolnicu Zadar gdje je tijekom noći preminuo.
Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje koje se provodi u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom u Zadru.
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