Nastavlja se blokada graničnih prijelaza: Prijevoznici ne odustaju od svog zahtjeva EU-u

"Ovo pravilo je za nas neprovedivo, a EU nas tretira kao turiste umjesto kao profesionalce“, rekao je Beben. Po njegovim riječima, šteta koju prijevoznici i gospodarstvo trpe je 'golema i teško nadoknadiva“. Po istim procjenama, dnevna šteta u trima državama zbog blokada kamionskoga prijevoza doseže 100 milijuna eura.