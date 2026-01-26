Blokada graničnih prijelaza: "Niti smo turisti, niti ilegalni migranti, tražimo da nas priznaju kao radnike"

N1 BiH

Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije u podne su započeli koordinirane prosvjede i blokade graničnih prijelaza prema Europskoj uniji, izražavajući nezadovoljstvo novim pravilima ulaska i boravka u schengenskom prostoru. Organizatori navode kako se na svim graničnim prijelazima prema EU očekuje prisutnost i do 75.000 kamiona. Od državnih vlasti i dužnosnika Europske komisije traže pravo na rad te poručuju da od toga neće odustati.

Dugogodišnje nezadovoljstvo profesionalnih vozača kulminiralo je donošenjem novih pravila ulaska u EU. Zbog ograničenja boravka u Schengenu i pritisaka poput uhićenja i deportacija, vozači su blokirali granične prijelaze diljem regije. Teretni promet je zaustavljen, dok putnička vozila prolaze neometano.

„Naši vozači obavljaju takvu vrstu djelatnosti da provode mnogo vremena u EU, a tretiraju se kao da su turisti u EU. U 180 dana ne bi smjeli provesti više od 90 dana u EU, što je za nas nemoguće“, kaže Mirko Ivanović, koordinator prosvjeda iz BiH u Gradišci.

Nisu ni turisti, ni ilegalni migranti, niti predstavljaju sigurnosnu prijetnju da bi ih se tako tretiralo i diskriminiralo, naglašavaju prijevoznici. Poručuju da svoje kamione neće pomaknuti dok se njihovi zahtjevi ne ispune.

„Tražimo da nas priznaju kao radnike. Jer to i jesmo. Nismo kod svoje kuće, izloženi smo raznim situacijama na putu, a to nitko ne tolerira niti priznaje“, ističe Dejan Stanišljević, profesionalni vozač.

Iako su profesionalni vozači ključni operativni segment regionalnih i europskih lanaca opskrbe, potrebno je pronaći jasno i operativno rješenje pitanja boravka profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine na teritoriju Europske unije, smatra resorni državni ministar Edin Forto. Pružio je podršku sudionicima prosvjeda te podsjetio da sljedećeg tjedna odlazi u Bruxelles.

„Kad kažem ‘uspješan’, jako je važno da ovaj prosvjed dovoljno odjekne, da se ne ponovi i da nemamo sljedeći. Troškovi mogu biti ogromni ako potraje. Nadam se da do toga neće doći“, optimističan je Forto.

Dodaje kako predloženo rješenje predviđa da se profesionalnim vozačima zaposlenima kod licenciranih prijevoznika iz jugoistočne Europe omogući slobodno kretanje na teritoriju EU isključivo u svrhu obavljanja međunarodnog cestovnog prijevoza.

Riječ je o kompleksnoj temi koja zahtijeva cjelovit pristup. U tom kontekstu, ministri vanjskih poslova država Zapadnog Balkana poslat će zajedničko pismo Europskoj uniji u kojem će tražiti razumijevanje i pomoć vezano uz probleme vozača, ističe šef diplomacije Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.

„Više puta smo razgovarali s više zemalja o mogućnosti bilateralnog sporazuma. Svi su nam kurtoazno odgovorili – da, dobro, razmotrit ćemo. Nitko nije ni blizu spreman dati takav bilateralni ugovor nikome. Ni nama, ni Srbiji, ni Crnoj Gori, ni Sjevernoj Makedoniji, ni Albaniji, ni Kosovu.“

Kako dodaje Konaković, EU se boji da bi tada bh. gospodarstvenici ili vozači koji bi dulje boravili u schengenskom prostoru postali konkurencija njihovim vozačima. Istodobno, Markus Lammert, glasnogovornik Europske komisije, poručuje:

„To je pitanje kojem posvećujemo punu pažnju – rad na njemu je u tijeku, kao i razmatranja u kontekstu pripreme nadolazeće Vizne strategije, planirane za kraj ovog tjedna. Ponavljam, ostajemo angažirani s našim partnerskim zemljama na Zapadnom Balkanu i nastavljamo pažljivo pratiti situaciju.“

Na stotinjak metara od graničnih prijelaza parkirani su kamioni i na graničnom prijelazu Bijača, BiH. Kao i drugdje, omogućen je nesmetan prolaz za hitne slučajeve, vojne jedinice, transporte lijekova te prijevoz žive stoke.

Da više nema vremena za gubljenje, poručuju BiH prijevoznici, podsjećajući da domaći transportni sektor sudjeluje s više od 94 posto u lancu opskrbe. Bez domaćeg transporta, kako ističu, nema ni uvoza, ni izvoza, ni industrije, ni stabilnog tržišta, a u svojoj namjeri istrajat će do kraja.