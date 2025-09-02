Fena/N1 BiH

Prosvjedi kamionskih prijevoznika u Bosni i Hercegovini u utorak su ušli u drugi dan bez izgleda za skori završetak blokade carinskih terminala i dijela prometnica u toj zemlji jer nema naznaka da su sudionici prosvjeda i predstavnici vlasti blizu bilo kakvom dogovoru.

Podijeli

Oglas

Putnički promet preko graničnih prijelaza s Hrvatskom odvija se nesmetano no iz bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK) potvrdili su kako je i dalje blokiran prilaz carinskim terminalima na prijelazima Gradiška, Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Strmica, Bijača, Orašje te Šamac kao i na četri prijelaza prema Srbiji.

Kolone kamiona i dalje su parkirane na prilaznim cestama većim gradskim središtima u BiH pa se tamo promet odvija otežano a policija naizmjenično propušta vozila slobodnim kolničkim trakom.

Pokušaji pregovora predstavnika vlasti s izaslanstvom konzorcija "Logistika BiH" koji okuplja prijevoznike u ponedjeljak nisu dali rezultate pa je stoga najavljen nastavak prosvjeda i blokada.

"Zahtijevamo konkretne i mjerljive rezultate, a ne deklarativna obećanja. Pregovori moraju biti transparentni, inkluzivni i hitni, jer svako dalje odgađanje produbljuje krizu u lancima opskrbe i ugrožava ekonomsku stabilnost Bosne i Hercegovine," priopćili su iz konzorcija u ponedjeljak navečer.

Zatražili su hitnu sjednicu Vijeća ministara BiH sa samo jednom točkom dnevnog reda -ispunjenje najvažnijih zahtjeva iz njihovog dugog popisa a svodi se na financijske i administrativne olakšice u poslovanju te ubrzanje carinskih procedura kako bi se skratila višesatna čekanja kamiona na granicama.

Mediji prenose kako postoje naznake da bi prijevoznici iz Federacije BiH rado prekinuli blokade koje im donose ogromne gubitke no nastavak prosvjeda žele njihove kolege iz Republike Srpske.

Bivši predsjednik tog entiteta Milorad Dodik podupro je prosvjede a tome se pridružila i oporbena Stranka demokratske akcije (SDA) pa oni sada udruženo napadaju i krive vlasti zbog nastalih problema.

Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković poručio je da vlasti rade na rješavanju problema prijevoznika apelirajući na njih da ne dopuste da ih se politički zlorabi.