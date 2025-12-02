NIS obustavlja rad u rafineriji u Pančevu

„Tvrtka NIS izražava nadu da će se redoviti rad Rafinerije nafte Pančevo ponovno uspostaviti u najkraćem mogućem roku. Tvrtka ostaje predana naporima da očuva socijalnu stabilnost više od 13.500 zaposlenika, kao i da što prije bude skinuta s liste SDN-a Ministarstva financija SAD-a ili dobije novu posebnu licencu koja će joj omogućiti nesmetano poslovanje, u čemu ima snažnu podršku državnih vlasti Republike Srbije“, dodaje se.