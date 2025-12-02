NIS obustavlja rad u rafineriji u Pančevu

U Rafineriji nafte Pančevo danas je započela obustava proizvodnih pogona zbog nedostatka sirove nafte za preradu, što je nastalo kao posljedica sankcija koje je američko Ministarstvo financija nametnulo tvrtki NIS, priopćila je ova tvrtka.
Oglas
Obustava rada procesnih postrojenja odvija se prema principu koji se primjenjuje kada su u pitanju planirani remonti i provodi se u skladu sa zakonima Republike Srbije, internim pravilima tvrtke i najstrožim ekološkim standardima i pravilima sigurnosti i zdravlja na radu, priopćio je NIS.
Aktivnosti u Rafineriji nafte Pančevo tijekom procesa zaustavljanja postrojenja organizirane su na način da su rafinerijska postrojenja spremna za početak rada čim se steknu uvjeti, odnosno čim se primi informacija o raspoloživosti sirove nafte.
Tijekom obustave rada Rafinerije, zaposlenici će biti angažirani na poslovima koje obavljaju tijekom planiranih obustava pogona.
Više od 13.500 zaposlenika
Istovremeno, NIS nastavlja nesmetano opskrbljivati tržište Srbije naftnim derivatima, zahvaljujući prethodno osiguranim opskrbama, navodi se u priopćenju.
„Tvrtka NIS izražava nadu da će se redoviti rad Rafinerije nafte Pančevo ponovno uspostaviti u najkraćem mogućem roku. Tvrtka ostaje predana naporima da očuva socijalnu stabilnost više od 13.500 zaposlenika, kao i da što prije bude skinuta s liste SDN-a Ministarstva financija SAD-a ili dobije novu posebnu licencu koja će joj omogućiti nesmetano poslovanje, u čemu ima snažnu podršku državnih vlasti Republike Srbije“, dodaje se.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas