Njemački šef diplomacije o napadima na N1 u Srbiji: Sloboda medija važna je za sve zemlje koje žele pristupiti EU-u

Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul izjavio je, povodom targetiranja i napada predstavnika vlasti na N1 u Srbiji, da je sloboda medija važna za sve zemlje koje žele pristupiti Europskoj uniji te je zamolio sve „da obrate pozornost na to koji se jezik koristi“.
Oglas
Novinar N1 podsjetio je Wadephula da se po prvi put u izvješću Europske komisije navode konkretni mediji koji su targetirani, među kojima je i N1.
„Predsjednik nas naziva teroristima, izdajnicima, stranim plaćenicima i slično. Čuli smo i ministra informiranja koji je rekao da N1, Nova i Radio Slobodna Europa ne bi trebali postojati u eteru. Dakle, je li Berlin sve to primijetio i kako Berlin vidi ovu situaciju? Mi smo, na kraju krajeva, jedini medij o kojem govorite u Srbiji“, upitao je novinar njemačkog ministra.
On je odgovorio: „Da, i to je naravno i moja osobna poruka. Sloboda medija važna je za sve zemlje koje žele pristupiti EU. To je jedan od osnovnih elemenata naše pravne strukture i upravo zbog toga mogu samo zamoliti sve da obrate pozornost na to koji se jezik koristi.“
Podsjećamo, Wadephul je jutros u Beogradu izjavio da će Srbija na izborima odlučiti kojim će putem ići te da nema sumnje da će im to biti omogućeno.
Wadephul je rekao i da je od srpskog predsjednika Aleksandra Vučića i ministra vanjskih poslova Marka Đurića dobio uvjeravanja da je Srbija jasno okrenuta putu prema Europskoj uniji.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas