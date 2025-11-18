Njemački šef diplomacije o napadima na N1 u Srbiji: Sloboda medija važna je za sve zemlje koje žele pristupiti EU-u

„Predsjednik nas naziva teroristima, izdajnicima, stranim plaćenicima i slično. Čuli smo i ministra informiranja koji je rekao da N1, Nova i Radio Slobodna Europa ne bi trebali postojati u eteru. Dakle, je li Berlin sve to primijetio i kako Berlin vidi ovu situaciju? Mi smo, na kraju krajeva, jedini medij o kojem govorite u Srbiji“, upitao je novinar njemačkog ministra.