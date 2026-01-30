Oglas

Domagoj Margetić

Istraživački novinar tvrdi da ima nove dokaze za Vučićevo sudjelovanje u "Sarajevo safariju"

Hina
30. sij. 2026. 16:23
Aleksandar Vučić
ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Istraživački novinar Domagoj Margetić demantirao je u petak tvrdnje srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića da nije sudjelovao u teroriziranju građana Sarajeva tijekom rata u BiH.

U ovotjednom intervjuu za Federalnu televiziju Vučić je odbacio tvrdnje o sudjelovanju u “ljudskom safariju” snajperima u Sarajevu o čemu se istodobno vodi istraga u Italiji i BiH. Pritom je nazvao novinara Margetića, koji ga za to tereti, "prevarantom" i "patološkim lažovom".

Margetić, pak, navodi da su Vučićeve izjave samo pokušaj diskreditacije i ustraje u tome da je aktualni srbijanski predsjednik bio uključen u "turističke lovove" na građane Sarajeva, uz podršku srpskog ratnog vođe Slavka Aleksića

Najavio je da će protiv Aleksandra Vučića podnijeti i tužbu za klevetu i kaznenu prijavu zbog uvredljivih izjava iznesenih u intervjuu za Federalnu televiziju i tvrdi da, uz dokumente koje je ranije objavio, ima nove dokaze za Vučićevu upletenost u ratne zločine i njegovo aktivno sudjelovanje u opsadi Sarajeva. 

