Nova ekonomija: Prebacivanje medija United Grupe u novu firmu provedeno bez suglasnosti manjinskih vlasnika

Naime, kako su objavili prorežimski mediji, formiranje kompanije Adria News Network, u koju su preneseni N1 i Nova, navodno je predstavljalo „odluku Borda“ za koju je, kako su naveli, glasao i Ratajac, koji zastupa interese Dragana Šolaka i Viktorije Boklag, donedavne direktorice UG-a, a koji je tobože podržao „predaju medija“.