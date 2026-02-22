Nova ekonomija: Prebacivanje medija United Grupe u novu firmu provedeno bez suglasnosti manjinskih vlasnika

Nedavne odluke o restrukturiranju United Grupe, u okviru kojeg su mediji koji su do sada poslovali u okviru United Media (televizije N1 i Nova te tiskani mediji Danas, Radar, Forbes i Nova) prebačeni u novoosnovano poduzeće Adria News Network, provedene su bez znanja i suglasnosti manjinskih vlasnika UG-a, odnosno Dragana Šolaka, doznaje Nova ekonomija.
Prema saznanjima Nove ekonomije, u United Grupi nikada nije održano nikakvo glasanje o prebacivanju medija United Media u Adria News Network, kako su objavili pojedini tabloidi bliski srpskim vlastima. Organizacija United Grupe takva je da je vlasnik cijele grupe holding kompanija pod nazivom Summer Parent, u kojoj svoje predstavnike imaju svi vlasnici, odnosno i investicijski fond BC Partners kao većinski vlasnik i Dragan Šolak kao manjinski, kojeg predstavlja Vladislav Ratajac.
Taj holding, kako navodi izvor Nove ekonomije, nikada nije raspravljao niti glasao o pitanju restrukturiranja medijskog dijela United Grupe.
Naime, kako su objavili prorežimski mediji, formiranje kompanije Adria News Network, u koju su preneseni N1 i Nova, navodno je predstavljalo „odluku Borda“ za koju je, kako su naveli, glasao i Ratajac, koji zastupa interese Dragana Šolaka i Viktorije Boklag, donedavne direktorice UG-a, a koji je tobože podržao „predaju medija“.
Prema informacijama Nove ekonomije iz izvora upoznatih s događanjima u vrhu United Grupe, Ratajac nikada nije sudjelovao u glasanju niti je ikada održano bilo kakvo izjašnjavanje o predaji ili prebacivanju medija.
„Sve odluke donesene su bez znanja i suglasnosti manjinskih vlasnika, kao i bez uvida bivšeg rukovodstva United Group“, navodi izvor Nove ekonomije.
Koordinirana kampanja režimskih medija
Mediji bliski Srpskoj naprednoj stranci ovih dana vode koordiniranu kampanju, objavljujući povjerljive dokumente o prodaji kompanije SBB i plasirajući tvrdnju da je „Šolak prodao medije“, što je na društvenoj mreži X navela čak i predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić.
Međutim, United Grupa nije prodala nijedan od svojih medija. Predmet prodaje bio je SBB, kao kabelski operater koji nikada nije imao nikakvo suvlasništvo u medijima, pa ih stoga nije mogao ni prodati, a prodana su prava na TV prijenose Sportkluba, dok je sam Sportklub ostao u vlasništvu UG-a.
Kako ocjenjuje sugovornik Nove ekonomije iz vrha UG-a, „ovakvi narativi služe jedino stvaranju dojma da je preuzimanje nezavisnih medija legitimno i provedeno kroz službene procedure, iako je riječ o odlukama donesenima mimo manjinskih vlasnika i u atmosferi političkog pritiska“.
