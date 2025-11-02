Christiane Amanpour posvetila dio programa napadima na medije u Srbiji: Igor Božić upozorio na pritiske i prijetnje

Christiane Amanpour, zaštitno lice televizije CNN, posvetila je dio svog programa situaciji u Srbiji i napadima na medije. U emisiji "Amanpour Hour“ govorila je o padu nadstrešnice kao nesreći koja je šokirala zemlju. Podsjetila je da su nakon toga uslijedili prosvjedi i pozivi na raspisivanje izbora.
Amanpour ističe da je situacija izazvala reakciju Europske unije, te podsjeća na zasjedanje Europskog parlamenta i Rezoluciju koja je oštro kritizirala vlast.
Za "Amanpour Hour“ govorila je i Jelena Petković, novinarka iz Srbije specijalizirana za slučajeve napada na novinare, koja je podsjetila da je od početka godine zabilježeno 270 napada i pritisaka na novinare.
Televizije koje nisu prorežimske, NOVA i N1, neprestano su izvještavale s prosvjeda, dok je predsjednik Vučić te medije optužio za, citiram, "čisti terorizam“. CNN ima partnerski odnos s televizijom N1, ali nema urednički utjecaj na taj kanal, podsjetila je Amanpour u emisiji.
"Programski direktor N1, Igor Božić, izvijestio me o pritiscima s kojima se suočavaju. Kaže da su novinari fizički napadani na ulicama od strane onih koje on naziva huliganima te da se prijetnje kojima su izloženi, i uživo i putem interneta, mogu smatrati oblikom zastrašivanja“, navela je Amanpour.
Igor Božić je izjavio:
"Mogu reći da su to huligani. To rade tijekom demonstracija. Ponekad čak i policajci na prosvjedima napadaju naše novinare, iako nose prsluke s oznakom press. Ponekad nam prijete i putem e-pošte. Kada nam pošalju poruku u kojoj napišu da znaju gdje živimo, koja vozila vozimo i tko su članovi naših obitelji, tada će novinar dvaput razmisliti o tome kako izvještavati.“
Ipak, kako navodi Amanpour, predsjednik Vučić je u odgovoru za CNN izjavio da ostaje predan slobodi medija i javnog diskursa. Odbacuje tvrdnje o nekažnjivosti u vezi s napadima na novinare i tvrdi da se srpska policija ponašala s maksimalnom dozom suzdržanosti te da osigurava sigurnost svima, uključujući i medije, navela je.
Amanpour je podsjetila i na Vučićevu izjavu da bi mogao ugasiti N1 i Novu „u minuti, kad bi to želio“.
Zaključila je da se napadi na medije događaju u istom trenutku kada administracija Donalda Trumpa također napada, ali i gasi medije poput Glasa Amerike i Radija Slobodna Europa.
O N1, Sky Newsu i ORF-u
Sky News je tijekom jučerašnjeg dana pratio studente u šetnji i izvještavao o njihovoj borbi za bolju zemlju. Također su izvještavali o sve češćim i sve žešćim napadima na N1.
Padom nadstrešnice detaljno se bavio i austrijski javni servis ORF. U reportaži navode razloge rušenja, korupciju, te detaljno opisuju politički put Aleksandra Vučića – od radikala devedesetih do današnjih dana. U sklopu prikaza situacije u Srbiji, ORF izvještava i o napadima na N1.
