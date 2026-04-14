Novi skup podrške zaposlenima na N1 koji organiziraju novinarska udruženja

Medijski radnici, građanske inicijative, studenti i pojedini politički akteri okupili su se na drugom skupu podrške zaposlenima na N1, koji organiziraju novinarska udruženja.
Skup podrške održava se od 19:30 ispred redakcije N1 Srbija u Novom Beogradu, a najavljeno je obraćanje tužiteljice Bojane Savović i glumice Jelisavete Seke Sablić.
Bit će pročitano i pismo nogometaša Nemanje Vidića. Podršku N1 pružit će i polaznica N1 ljetne novinarske radionice Nađa Šolaja.
Dio studenata u blokadi pozvao je na skup ispred N1 putem svojih službenih profila.
Na večerašnji skup podrške pozvala je Asocijacija nezavisnih elektroničkih medija, kao i druga udruženja, poput Asocijacije online medija, Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine, Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Lokal presa i Fondacije „Slavko Ćuruvija“. Istaknuli su da je važno da podrška bude vidljiva te da se obrane profesionalni i nezavisni mediji.
Također su naglasili da će o situaciji s medijima u Srbiji obavijestiti i domaću i međunarodnu javnost.
Dio poljoprivrednika najavio je dolazak, a prijevoznik Milomir Jaćimović autobusom je dovezao stanovnike Novog Sada koji su željeli sudjelovati na skupu ispred redakcije.
„Večeras se brani pravo svih građana da znaju i budu informirani“
Ivana Stevanović iz Fondacije „Slavko Ćuruvija“ izjavila je da je N1 „jedan od rijetkih čimbenika koji narušava medijsku sliku kakvu vlast želi stvoriti“.
„N1 i još nekoliko preostalih medija, prije svega lokalnih, brane pravo građana da budu informirani. Ostatak je pod ozbiljnom kontrolom. Zato smo i ovdje. Namjera ove vlasti je ušutkati svaki kritički glas, svako neugodno pitanje i svaku informaciju koja građanima može pružiti drugačiji pogled na stvarnost u kojoj žive. Zato je važno da ne samo medijska zajednica stane uz vas, nego i da građani Srbije shvate da se večeras ovdje brani njihovo pravo da znaju“, rekla je.
Građani i zaposlenici televizije N1 prethodnih dana su se u dva navrata okupili ispred zgrade te televizije kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog smjene programskog direktora Igora Božića.
Novi menadžment nedavno je obavijestio Božića da je razriješen s funkcije direktora društva, a zatim i da je neraspoređen te da do odluke odbora Adria News Networka (ANN) o njegovom statusu neće upravljati redakcijom.
