Novi veliki šumski požar u Srbiji, vatru gasi i ruski zrakoplov

Pošumljavanje Deliblatske peščare započelo je u 19. stoljeću, 1818. godine, u vrijeme Austro-Ugarske, a oporavak od posljedica ovogodišnjeg požara u kojem su stradale šume borova i bagrema, kao i vrijedna staništa s više od 900 zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, mogao bi potrajati i dulje od dva desetljeća, upozorili su stručnjaci.