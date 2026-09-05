NA SUVOJ PLANINI
Novi veliki šumski požar u Srbiji, vatru gasi i ruski zrakoplov
Poslije katastrofalnog požara u rezervatu prirode Deliblatska peščara, vatrogasci u Srbiji suočeni su od petka popodne s velikim šumskim požarom na Suvoj planini na jugoistoku zemlje koji se tijekom noći proširio na teritorij općine Gadžin Han, vatra s najvišeg vrha Trema vidi se svuda u okolici, a gašenje je veoma teško zbog nepristupačnog terena.
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Vatra se iz sela u općini Bela Palanka proširila ka dijelu Suve planine prema NIšu, u gašenje je uključen i specijalni ruski zrakoplov Iljušin, koji je sudjelovao i u gašenju Deliblatske peščare.
Na terenu su stotine vatrogasaca, pripadnici lokalnih vatrogasnih društava, zaposlenici u javnom poduzeću Srbijašume i brojni planinari, javlja Radio-televizija Srbije (RTS).
Teren je iznimno nepristupačan za gašenje, a u Sektoru za izvanredne situacije srbijanskog MUP-a kažu da objekata na toj visini nema, tako da stanovništvo sela sa teritorija općina Gadžin Han, Bela Palanka i grada Niša nije ugroženo.
Požar kod sela Sopot u općini Pirot, gdje je zbog jakog vjetra i brzog širenja plamena vatra je zahvatila nekoliko objekata, u međuvremenu je stavljen pod kontrolu, a ozlijeđenih nije bilo.
Srbija se prethodnih mjesec i pol dana suočila s desecima požara, a najveća šteta pričinjena je u rezervatu prirode Deliblatska peščara, gdje je - prema dosadašnjim procjenama - vatrena stihija opustošila između 3.500 i više od 5.500 hektara pod šumom i niskim raslinjem.
Procjenjuje se da je oštećeno čak i do više od 13.900 hektara šireg područja tog rezervata, koji je zbog najvećih pješčanih površina u Europi nazvan europskom Saharom.
Pošumljavanje Deliblatske peščare započelo je u 19. stoljeću, 1818. godine, u vrijeme Austro-Ugarske, a oporavak od posljedica ovogodišnjeg požara u kojem su stradale šume borova i bagrema, kao i vrijedna staništa s više od 900 zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, mogao bi potrajati i dulje od dva desetljeća, upozorili su stručnjaci.
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