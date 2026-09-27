Mijenja se sustav socijalne skrb: Deset "crvenih zastavica" upozoravat će na rizike

„Želimo potaknuti sve dionike u sustavu na što bolju suradnju jer žrtve nasilja u prvom redu, ali i svi naši korisnici, ne smiju prolaziti same kroz svoj život i kroz svoje tragedije, već im sustav mora biti snažna podrška i posebno prevenirati događaje”, poručio je Ružić ovaj tjedan, predstavljajući rezultate izvanrednog nadzora u slučajevima femicida u Slatini i teškog stradavanja djeteta u požaru u Zadru, u kojima su utvrđeni propusti u postupanju nadležnih službi.