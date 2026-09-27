nakon utvrđenih propusta
Mijenja se sustav socijalne skrb: Deset "crvenih zastavica" upozoravat će na rizike
Nacionalni sustav kvalitete i sigurnosti u socijalnoj skrbi, čije se pilot predstavljanje očekuje za oko dva mjeseca, trebao bi u hrvatski sustav socijalne skrbi prenijeti najbolja iskustava iz drugih europskih zemalja s ciljem ranijeg prepoznavanja rizika i bolje zaštite korisnika.
Također bi trebao povećati operativne snage socijalnih radnika.
Ministar rada Alen Ružić rekao je da su Nacionalni sustav kvalitete izradili u želji da osnaže sustav, a fokus je na ranom utvrđivanju rizika i sprječavanju neželjenih događaja.
„Želimo potaknuti sve dionike u sustavu na što bolju suradnju jer žrtve nasilja u prvom redu, ali i svi naši korisnici, ne smiju prolaziti same kroz svoj život i kroz svoje tragedije, već im sustav mora biti snažna podrška i posebno prevenirati događaje”, poručio je Ružić ovaj tjedan, predstavljajući rezultate izvanrednog nadzora u slučajevima femicida u Slatini i teškog stradavanja djeteta u požaru u Zadru, u kojima su utvrđeni propusti u postupanju nadležnih službi.
Deset crvenih zastavica
Nacionalni sustav kvalitete i sigurnosti u socijalnoj skrbi značajno se razlikuje od sadašnjeg modela koji se oslanja na broj provedenih nadzora, navode iz Ministarstva.
Usklađen je s međunarodnim standardima i u funkciji je aktivnog upravljanja kvalitetom, sigurnošću i rizicima. Umjesto administrativnog broja nadzora, oslonac je u detaljnom praćenju kritičnih okolnosti i stupnja potencijalne ugroze te praćenju konkretnih ishoda za same korisnike.
Njegov konačni cilj je ranije prepoznati rizike, povezati informacije, bolje zaštititi korisnike, pravodobno reagirati te povećati stručni dignitet i operativnu snagu socijalnih radnika.
Sustav sa šest temeljnih elemenata prati 20 pokazatelja kvalitete te u predmetima u socijalnoj skrbi prepoznaje deset „crvenih zastavica” za dodatan stručni pregled.
Kategorije crvenih zastavica podrazumijevaju ponovljenu prijavu uz dijete i nasilje, tri ili više prijava povezanih s istom obitelji u 12 mjeseci te izostanak kontakta, što obuhvaća dijete ili drugu osobu visokog rizika bez evidentiranog kontakta dulje od propisanog ili stručno određenog intervala.
U istoj su kategoriji i tri ili više promjena zaduženog stručnog radnika, kada sud ili drugostupanjsko tijelo opetovano vraćaju predmet zbog istog tipa propusta, prekoračen rok u predmetu visokog rizika te teško nasilje nakon prethodne intervencije Hrvatskog zavoda za socijalni rad (HZSR).
Crvenu zastavicu će predstavljati i više uzastopnih hitnih intervencija, višestruke opetovane pritužbe na isti predmet te posebno ozbiljan događaj, koji podrazumijeva smrt, teško ozljeđivanje, pokušaj suicida ili drugi posebno ozbiljan događaj kod korisnika aktivno praćenog zbog visokog rizika.
Pri tome crvena zastavica nije dokaz propusta ili odgovornosti, a predmet pregledava druga, hijerarhijski ili stručno neovisna osoba.
Vremenski alarmi i peer review sustav
Ministar je najavio kako se uvode i vremenski alarmi na predmetima te tzv. peer review sustav, odnosno sustav u kojem socijalni radnik najkompleksnije predmete šalje u drugi županijski centar, gdje ih potom dva neovisna socijalna radnika obrađuju te uspoređuju ishode.
Time će se za najrizičnije i najkompleksnije predmete, s ciljem sigurnosti korisnika, omogućiti najviša razina kvalitete obrade, naveo je.
Predmeti će se također kvalificirati prema težini kako bi se izdvojili oni koji se ne mogu smatrati rizičnim, poput obrade novčanih naknada.
Tako će u mehanizmima ranijeg prepoznavanja rizičnih i kompleksnih slučajeva postojati četiri razine alarma koje predstavljaju uredno postupanje ili potrebu za pregledom voditelja, višom stručnom razinom ili hitnom centralnom kontrolom.
Prema dobivenim materijalima, predviđeni su i rokovi za korektivne mjere nakon ozbiljnog događaja. Tako prvih 24 sata od događaja obuhvaćaju evidentiranje, zaštitu osoba, dokumentaciju te obavještavanje.
U 72 sata predviđeni su preliminarni stručni pregledi te procjena neposrednog rizika, dok je u 30 dana od događaja predviđena multidisciplinarna analiza, mjere, odgovorne osobe te rokovi.
Nadzor završava tek provjerom da je problem otklonjen, istaknuto je u materijalima.
Bolja koordinacija i povezivanje sustava
Govoreći o reorganizaciji obiteljsko-pravne zaštite u području socijale, Ružić je poručio kako inzistiraju na prevenciji kao rezultatu bolje koordinacije i povezivanja sustava, u prvom redu policije, pravosuđa i socijale.
„Ne da ih povezuje žrtva nasilja ili bilo kojeg drugog neželjenog događaja, već da ih mi povezujemo intenzivnom prevencijom prije događaja”, rekao je.
Ministar je također izvijestio kako je Nacionalni sustav kvalitete i sigurnosti u socijalnoj skrbi 15. rujna uputio ravnateljici HZSR-a, s planom da se kroz 90 dana organizira njegova implementacija, a kao završni rok za predstavljanje aktivnog pilota stavili su 11. prosinca.
Dokument je u razradi i bit će predmet konzultacija s civilnim udrugama i drugim dionicima.
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