Okončan politički zastoj Kosova: Albin Kurti uvjerljivo pobijedio na izborima

To signalizira preokret za Kurtija, čiji neuspjeh da osigura dovoljno glasova na prethodnim izborima u veljači ili da oformi koaliciju s većim oporbenim strankama znači da je parlament veći dio 2025. bio u zastoju, što je dovelo do odgode primitka oko milijardu eura međunarodnih sredstava koja su ključna za funkcioniranje jedne od najsiromašnijih europskih zemalja.