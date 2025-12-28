VIDEO / Hrvatska, Kosovo i Albanija će proizvoditi ovo oklopno vozilo

Kosovo, u suradnji s Albanijom i Hrvatskom, planira pokrenuti proizvodnju oklopnog vozila "Shota", što bi bio prvi zajednički program takve vrste na Balkanu.
Vijest je potvrdio vršitelj dužnosti kosovskog ministra obrane Ejup Maqedonci, navodeći da su razgovori s Albanijom u završnoj fazi, nakon čega će se sporazum proširiti i na Hrvatsku, piše Klix.ba.
Prvi zajednički projekt na Balkanu
Maqedonci je u intervjuu za emisiju "60 minuta", koji je prenio portal Koha, izjavio kako su partneri već postigli načelni dogovor o zajedničkom razvoju i proizvodnji vozila albanskog dizajna. Prema njegovim riječima, proizvodnja bi bila geografski raspoređena, tako da bi svaka zemlja bila zadužena za izradu različitih komponenti.
U okviru trilateralne vojne suradnje, Kosovo, Albanija i Hrvatska ulaze u povijesni projekt zajedničke proizvodnje oklopnog vozila "Shota", dizajniranog u Albaniji. pic.twitter.com/dwNGk4bcoc— Vuk83J 🇭🇷 (@putnik833) December 27, 2025
Ako se projekt ostvari, bit će to prvi put da tri balkanske države zajedno proizvode vojno oklopno vozilo, koje bi služilo njihovim oružanim snagama, ali i bilo namijenjeno izvozu.
Ova inicijativa nastavak je memoranduma o suradnji u području obrane i sigurnosti koji su Kosovo, Albanija i Hrvatska potpisale u ožujku u Tirani, a koji ostavlja otvorenu mogućnost za uključivanje i drugih zemalja.
Jačanje kosovskih oružanih snaga
Maqedonci je također naglasio kako Kosovske sigurnosne snage napreduju brže od očekivanog, premašivši ciljeve postavljene u Sveobuhvatnom planu tranzicije iz 2018. godine. Potvrdio je da Kosovo već koristi sustave za protudronsko djelovanje te razmatra daljnje jačanje tih sposobnosti.
Gledajući unaprijed, Kosovo planira krenuti prema punoj vojnoj operativnosti već od sljedeće godine, što uključuje nabavu sustava protuzračne obrane i helikoptera. Maqedonci je otkrio da se vode razgovori s Pentagonom o potencijalnoj nabavi helikoptera, istaknuvši kako Sjedinjene Američke Države i Turska ostaju glavni obrambeni partneri Kosova, uz širenje suradnje i s Njemačkom, Italijom, Ujedinjenim Kraljevstvom, Hrvatskom i Češkom.
