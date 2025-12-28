VIDEO / Hrvatska, Kosovo i Albanija će proizvoditi ovo oklopno vozilo

Maqedonci je u intervjuu za emisiju "60 minuta", koji je prenio portal Koha, izjavio kako su partneri već postigli načelni dogovor o zajedničkom razvoju i proizvodnji vozila albanskog dizajna. Prema njegovim riječima, proizvodnja bi bila geografski raspoređena, tako da bi svaka zemlja bila zadužena za izradu različitih komponenti.