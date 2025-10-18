Osnivači UG upozoravaju: Nakon odluke o nenadležnosti nizozemskog suda, kriza upravljanja u UG se nastavlja

Osnivač United Grupe (UG) Dragan Šolak i smijenjena izvršna direktorica te kompanije Viktorija Boklag naveli su u zajedničkom priopćenju da su izuzetno razočarani što je Trgovački odjel Žalbenog suda u Nizozemskoj odlučio da nema nadležnost nad slučajem upravljačke krize u UG te da ne razmatra suštinu njihove tužbe.
Ova odluka omogućava kompaniji BC Partners da izbjegne ozbiljnu istragu o svom ponašanju i o krizi upravljanja koju su stvorili u United Grupi, upozoravaju Šolak i Boklag.
Podsjećaju da je devet od petnaest izvršnih rukovoditelja Grupe (potpredsjednici i izvršni direktori) napustilo UG te da su novi glavni direktor Stan Miller i njegov tim sada odgovorni za poslovanje i rezultate Grupe, javlja N1 Srbija.
„Mi ćemo nastaviti ostvarivati svoja prava kao značajni manjinski dioničari i nadamo se da će novo rukovodstvo postići isto tako izuzetne rezultate za sve zainteresirane strane, kao što smo to mi činili svih ovih godina“, poručili su Šolak i Boklag.
Dodali su i da kao osnivači i dioničari duboko brinu za budućnost kompanije United Media, kao i da su zabrinuti zbog planova BC Partnersa i United Grupe da potkopaju uredničku neovisnost televizija N1 i Nova, koje nazivaju „posljednjim slobodnim medijima u Srbiji“.
„Pažljivo ćemo pratiti situaciju i nadamo se da će je nadležna tijela temeljito istražiti“, zaključuju Šolak i Boklag.
Podsjetimo, BC Partners, većinski vlasnik United Grupe, u lipnju ove godine iznenada je smijenio osnivača Dragana Šolaka i izvršnu direktoricu Viktoriju Boklag. Oni upozoravaju da je većinski vlasnik time izazvao tešku upravljačku krizu, zloupotrijebio većinsku kontrolu i time ugrozio interese kompanije, manjinskih dioničara i slobodu medija u okviru kompanije United Media, što BC Partners negira.
