Famoznih 120 milijuna eura i pet pitanja za čelnike United Grupe: Priopćenje urednika N1 u Srbiji

Više su puta urednici medija United Media postavljali pitanja upravi United Grupe o planovima za smanjenje medijskih operacija Grupe u Srbiji, otkrivenih u razgovoru Stana Millera i Vladimira Lučića koji je objavio OCCRP.
Odgovore ne dobivamo, dobivamo priopćenja koja otvaraju nova pitanja, pišu urednici.
"Ponavljanje je majka mudrosti, zato ponovno tražimo odgovore na sljedeća pitanja:
- Kad Stan Miller kaže Vladimiru Lučiću da mora poduzeće u Srbiji učiniti malim i time nagovijesti smanjenje medijskih operacija UG-a u Srbiji - što to znači? Gotovo je mjesec dana prošlo od razgovora koji je objavio OCCRP, a mi i dalje nemamo odgovor.
- Kad Stan Miller upotrijebi izraz "KGB dogy job", što to znači? I važnije - odakle potječe taj sleng? Na koja se iskustva oslanja, na kakve se to poslove odnosi, tko ih je obavljao?
- Što znači dio razgovora u kojem Miller Lučiću kaže da zna da je Aleksandar Vučić tražio od Nikosa Stathopoulosa da brzo zamijeni Aleksandru Subotić?
- Zašto ovakvim priopćenjima skrećete pozornost sa same biti - snimke na kojoj su vidljiva politička nagodbanja? Zašto spominjete dovođenje konzultanata za dvije najgledanije televizije i medije s najkredibilnijim i najneovisnijim standardima, ako se navodno ne želite miješati u uređivačku politiku?
- Na kraju, ako doista nemate namjeru mijenjati uređivačku politiku, prodavati medije ili smanjivati medijske operacije, zašto ne uplatite 120 milijuna eura o kojima govorite u priopćenju, a kojima je prijašnja uprava htjela osigurati neovisnost i opstanak N1 i Nove TV u idućih 10 godina i time otkloniti sve sumnje? Tako biste osigurali stabilno poslovanje televizija N1 i Nova, neovisno o kabelskim operaterima. Podsjećamo vas da je prijašnja uprava United Grupe obavijestila urednike N1 i Nove prije prodaje kabelskog operatora SBB da će, u slučaju da pod pritiskom srpskih vlasti budući kupci ukinu emitiranje N1, osigurati sve uvjete da postanemo internetska televizija te da će se izdvojiti 120 milijuna eura u fond iz kojeg bi svi zaposlenici imali pokrivene troškove čitavo desetljeće kako bismo nastavili slobodno raditi.
To je bio alternativni model opstanka i obrane svih nas, a to ste, poštovani, mogli saznati da ste nas ikada išta pitali ili nam se obratili.
Ovo su pitanja na koja tražimo odgovor. Ovo su pitanja koja su od ključne važnosti za rad redakcija United Media u Srbiji.
I dalje čekamo odgovore".
