Osnivači United Grupe upozoravaju: Nakon odluke nizozemskog suda o nenadležnosti, upravljačka kriza u UG se nastavlja

Osnivač United Grupe (UG) Dragan Šolak i smijenjena izvršna direktorica te kompanije Victoriya Boklag naveli su u zajedničkom priopćenju da su izuzetno razočarani odlukom Gospodarskog odjela Žalbenog suda u Nizozemskoj, koji je zaključio da nije nadležan za slučaj upravljačke krize u UG te da neće razmatrati samu bit njihove tužbe.

Ova odluka, upozoravaju Šolak i Boklag, omogućuje kompaniji BC Partners da izbjegne ozbiljnu istragu o svom postupanju i o krizi upravljanja koju su, kako tvrde, sami izazvali u United Grupi.

Podsjećaju da je devet od 15 izvršnih rukovoditelja Grupe (potpredsjednici i izvršni direktori) napustilo UG te da su novi glavni direktor Stan Miller i njegov tim sada odgovorni za poslovanje i rezultate Grupe.

"Nastavit ćemo ostvarivati svoja prava kao značajni manjinski dioničari i nadamo se da će novo vodstvo postići jednako izvanredne rezultate za sve zainteresirane strane, kao što smo to činili svih ovih godina", poručili su Šolak i Boklag.

Dodali su i da kao osnivači i dioničari duboko brinu za budućnost kompanije United Media te da su zabrinuti zbog planova BC Partnersa i United Grupe da potkopaju uređivačku neovisnost televizija N1 i Nova, koje nazivaju "posljednjim slobodnim medijima u Srbiji".

"Pažljivo ćemo pratiti situaciju i nadamo se da će je nadležna tijela temeljito istražiti", zaključili su Šolak i Boklag.

Podsjetimo, BC Partners, većinski vlasnik United Grupe, u lipnju ove godine iznenada je smijenio osnivača Dragana Šolaka i izvršnu direktoricu Victoriyju Boklag. Oni upozoravaju da je većinski vlasnik time izazvao ozbiljnu upravljačku krizu, zloupotrijebio većinsku kontrolu te ugrozio interese kompanije, manjinskih dioničara i slobodu medija unutar kompanije United Media - što BC Partners odbacuje.