Objavio OCCRP
Snimka razgovora direktora Telekoma i UG-a: "Znam da te Vučić zvao i da je uznemiren, ne mogu otpustiti Aleksandru danas"
Projekt za istraživanje o organiziranom kriminalu i korupciji (OCCRP) objavio je audio snimku telefonskog razgovora direktora United Grupe (UG) Stena Milera i direktora Telekoma Srbije Vladimira Lučića, u kojem su govorili i o smjeni Aleksandre Subotić, izvršne direktorice United Media koja posjeduje N1, srpski TV kanal koji je dokumentirao devet mjeseci antivladinih prosvjeda.
Direktori Telekoma Srbija i u Nizozemskoj registrirane kompanije United Grupa razgovarali su o strategijama za slabljenje emitera koji je pružio prostor oporbenim glasovima usred masovnih prosvjeda protiv srpske vlade, navodi se u procurjelom audio snimku.
OCCRP i KRIK su prethodno izvijestili o sastancima između izvršnog direktora United Grupe Stana Millera i Vladimira Lučića, direktora državnog Telekoma Srbija i bliskog saveznika predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Izvještaj se zasnivao na intervjuima s osobom upoznatom s internim razgovorima, kao i na fotografijama i procurjeloj internoj prepisci.
U jednom razgovoru ranije ovog mjeseca, dva direktora su razmatrala planove za smjenu Aleksandre Subotić, izvršne direktorice United Medije, podružnice United Grupe koja posjeduje nekoliko srpskih medija, uključujući i TV stanicu N1.
Na snimci se između ostalog čuje kako Miler kaže: "Vlado, ne znam tko ti je što obećao, ali kad ja obećam, to ispunim. Ja sam čovjek od riječi. Problem je što se stvari događaju prebrzo na mnogo načina, uključujući i stvari u Srbiji, a tamo imam manje utjecaja od onoga što smo pričali kada smo se sreli u Beogradu. Ne mogu otpustiti Aleksandru danas, kako smo razgovarali. Moram kompaniju u Srbiji učiniti vrlo malom, ako razumiješ što ti govorim. Da je razdijelim. Za to je potrebno vrijeme i mislim da se tu razumijemo. Moramo doprijeti do banaka, da bismo brzo djelovali. Razumijem da te je predsjednik zvao i da je vrlo uznemiren, to razumijem, ali moram naći vrijeme da to napravim brzo, brzo. Ne znam što ti je Niko, ili netko drugi obećao, ali ću učiniti sve da ti pomognem."
Snimka tog razgovora, koju su dobili OCCRP i KRIK, sada je dostupna javnosti.
Aleksandra Subotić godinama branila uređivačku neovisnost
Subotić je godinama branila uređivačku neovisnost unatoč političkim pritiscima, koji su se pojačali tijekom proteklih devet mjeseci prosvjeda protiv korupcije i autoritarizma vlasti.
Nekoliko provladinih medija krenulo je u ofenzivu povodom teksta koji su jučer objavili OCCRP i KRIK, tvrdeći da je izvještavanje lažno.
Međutim, audio snimka potvrđuje druge dokaze da su direktori razgovarali o smjeni Subotić, kako tijekom tog razgovora, tako i na ranijem osobnom sastanku u glavnom gradu Srbije, Beogradu.
"Ne mogu otpustiti Aleksandru danas, kao što smo pričali, u redu? Moram učiniti da ta kompanija u Srbiji postane vrlo mala, ako me razumiješ, i da je odvojim“, čuje se kako Miller govori Lučiću.
"Vučić je zamolio Nikosa da smijeni Aleksandru Subotić"
Lučić je rekao Mileru da je Vučić već razgovarao o smjeni Subotić s Nikosom Statopulosom, predsjednikom BC Partnersa, britanske investicijske firme koja posjeduje većinski udio u United Grupi.
"Predsjednik Vučić je zamolio Nikosa da smijeni samo Aleksandru Subotić, ne i direktore N1 i Nove, jer je bio svjestan da je sada teško promijeniti direktora N1“, rekao je Lučić.
Glasnogovornica predsjednika Srbije je u kratkom odgovoru na pitanja KRIK-a i OCCRP-a prije objavljivanja izvještaja 27. kolovoza, rekla da Vučić "nije utjecao na uređivačku politiku medija, niti ga je ona zanimala."
Statopulos nije odgovorio na zahtjev za komentar. Odvjetnička kancelarija koja zastupa BC Partners zatražila je kopiju snimke razgovora između Lučića i Milera, ali nije dala dodatne komentare.
BC Partners je ranije novinarima u priopćenju poslanom putem e-maila naveo da United Grupa "nikada nije bila, niti će biti, neprikladno pod utjecajem političkih pritisaka u bilo kojoj zemlji u kojoj investira ili posluje," dodajući: "United Media je oduvijek garantirala i nastavit će garantirati neovisnost svog uredničkog i novinarskog osoblja."
Lučić nije odgovorio na zahtjev za komentar u vezi s audio snimkom. Ranije je novinarima rekao da je razgovor bio o "tehničkim i pitanjima usklađenosti." Dodao je tada: "Ne miješamo se u kadrovske odluke u drugim kompanijama."
N1 je najutjecajniji medij United Grupe u Srbiji, podsjeća OCCRP navodeći kako je ova televizija postala trn u oku Vučićevoj administraciji. Kanal je istraživao korupciju, intervjuirao aktiviste i prenosio uživo prosvjede na kojima su se demonstranti sukobljavali s interventnom policijom i nasilnim, provladinim skupinama.
Na početku svog snimljenog razgovora s Lučićem, Miller se osvrnuo na nestabilnu situaciju, rekavši: "Srbija eksplodira ispod naših guzica."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare