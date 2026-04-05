Otkriće eksploziva u Srbiji šokiralo Mađarsku: Vlada krivi Ukrajinu, oporba napad pod "lažnom zastavom"

Ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjarto sugerirao je da Ukrajina stoji iza podmetanja eksploziva uz vojvođansku dionicu plinovoda, ocijenivši da se "teroristički napad i pokušaj sabotaže koji su spriječili Srbi uklapa" u niz prethodnih događaja za koje je okrivio Ukrajinu od stalnih napada dronovima na rusku dionicu plinovoda, dizanja u zrak plinovoda NordStream, prekidanja opskrbe prirodnim plinom kroz Ukrajinu do zatvaranja naftovoda Družba kako bi se zaustavile isporuke nafte Mađarskoj i Slovačkoj.