Magyar: Mnogi su ukazivali da će se nešto "slučajno" dogoditi na plinovodu u Srbiji za Uskrs

Lider mađarske opozicije Peter Magyar izjavio je da je u prethodnom razdoblju dobivao informacije da će se nešto „slučajno” dogoditi na plinovodu u Srbiji za Uskrs, poručivši premijeru Viktoru Orbánu da neće moći spriječiti izbore koji bi se sljedeći tjedan trebali održati u toj zemlji.
Peter Magyar na svojoj je službenoj Facebook stranici napisao da već tjednima s više strana dobiva „signale da, nakon prethodnih neuspjelih operacija pod lažnom zastavom, zbog kolapsa potpore Fideszu (Orbánovom Mađarskom građanskom savezu), Viktor Orbán uz pomoć Srbije i Rusije želi prijeći novu granicu”.
„Više njih je i javno ukazalo da će se u Srbiji, na plinovodu, ‘slučajno’ dogoditi nešto za Uskrs, tjedan dana prije mađarskih izbora. Tako je i bilo”, istaknuo je Magyar reagirajući na vijest da su u blizini plinske infrastrukture koja povezuje Srbiju i Mađarsku srpske jedinice pronašle eksploziv velike razorne moći.
Magyar je pozvao Orbána da ga bez odgađanja obavijesti o razvoju događaja i da ga pozove na sjednicu Vijeća za obranu jer će, kako je naveo, tko god da je organizirao ovu provokaciju, buduća vlada koju će predvoditi njegova Stranka poštovanja i slobode (TISZA) morati rješavati novonastalu situaciju.
„Također pozivam Viktora Orbána da prestane (barem tijekom blagdana) s izazivanjem panike i nereda koje su isplanirali njegovi ruski savjetnici. Odavde također poručujem da neće moći spriječiti izbore sljedeći tjedan. Neće moći spriječiti da milijuni Mađara zatvore najkorumpiranija dva desetljeća u povijesti naše zemlje”, poručio je Magyar .
Ocijenio je i da se povjerenje građana Mađarske u službe te zemlje, s pravom, poljuljalo uslijed, kako je naveo, niza kaznenih djela tajnih službi otkrivenih posljednjih tjedana.
„Mađari se s razlogom i s pravom boje da odlazeći premijer, slijedeći savjete ruskih agenata, želi sve grubljim operacijama pod lažnom zastavom izazvati strah među vlastitim sunarodnjacima”, naveo je lider mađarske opozicije.
Ukoliko Viktor Orbán i njegova propaganda ovu provokaciju iskoriste u svrhe kampanje, to će biti otvoreno priznanje da je riječ o unaprijed planiranoj operaciji pod lažnom zastavom, naglasio je Magyar.
„Vlada TISZA će u okviru sveobuhvatne, javne istrage utvrditi tko su bili politički nalogodavci i izvršitelji ovih protudržavnih kaznenih djela. Pod vladom TISZA u Mađarskoj će ponovno biti red, mir, sigurnost i razvoj. Orbánovu kulturu ‘bojte se!’ zamijenit će sloboda ‘ne bojte se!’. Vlada TISZA bit će sposobna osigurati sigurnost Mađarske unutar saveznog sustava Europske unije i NATO-a. Unutar tog saveznog sustava koji Fidesz i Mi Hazánk (desničarski pokret „Naša domovina”) upravo planiraju napustiti”, naveo je Magyar.
Lider mađarske opozicije na kraju je čestitao Uskrs uz poruku da „istina i ljubav na kraju uvijek pobjeđuju”
