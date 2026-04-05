Predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Bálint Pásztor objavio je na Facebooku da je u Srbiji spriječen teroristički napad koji je ciljao plinsku infrastrukturu između Srbije i Mađarske. Pásztor je rekao da, ako se dokaže da je meta bila Mađarska, to bi značilo da je riječ o pokušaju rušenja Viktora Orbána.

„Na uskrsno jutro nazvao me predsjednik Republike Aleksandar Vučić i obavijestio da je planiran teroristički napad – konkretno na dio plinovoda kod Trešnjevca koji vodi prema Mađarskoj. Riječ je o Južnom toku, čije bi oštećenje ugrozilo opskrbu plinom i Srbije i Mađarske“, napisao je Bálint Pásztor na Facebooku.

Dodao je da su pronađena dva velika paketa eksploziva te da bi njihovim aktiviranjem bila ugrožena ne samo plinska stabilnost sjevera Vojvodine i cijele Mađarske, već i ljudski životi u općini Kanjiža.

„Ukoliko se tijekom istrage potvrdi da primarna meta nismo bili mi, već opskrba Mađarske, to dodatno potvrđuje: napad je bio usmjeren na rušenje Viktora Orbána. Ponovno se pokazalo: u našem interesu su red, sigurnost, mir, stabilnost i predvidivost – a ne cirkus, poticanje tenzija i huškanje bez programa“, napisao je Pásztor.

Naveo je da će i ubuduće štititi zajednicu i srpsko-mađarsko strateško partnerstvo, ističući da je današnji dan dokazao da je ovo „vrijeme koje zahtijeva iskusne lidere“.

Pripadnici Vojske Srbije i policije od jutra provode akciju u selima oko Kanjiže, gdje je, prema riječima Vučića, pronađen eksploziv u blizini plinske infrastrukture koja povezuje Srbiju i Mađarsku.

Parlamentarni izbori u Mađarskoj bit će održani sljedećeg vikenda, 12. travnja. Orbán je prethodno pozvao državljane Mađarske koji žive u Srbiji da iskoriste svoje pravo i sudjeluju na izborima, a SNS i SVM pozvali su birače da glasaju za Orbánovu stranku Fidesz.

Politico je nedavno objavio da je ruska vanjska obavještajna služba SVR razmatrala planove kako povećati izglede mađarskog premijera na predstojećim izborima, budući da ankete pokazuju da će pobjeda ovaj put biti teška. Navodno su ruski obavještajci, kao način da se Orbánu podigne rejting, razmatrali i mogućnost da insceniraju atentat na njega.