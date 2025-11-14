Pao avion u Srbiji, član posade poginuo na licu mjesta

Sportski avion srušio se kod subotičkog aerodroma, a jedan član posade poginuo je na mjestu nesreće, potvrđeno je za N1.
Oko 16:55 prijavljen je pad sportskog aviona u blizini aerodroma Bikovo.
U avionu su se nalazila dvojica muškaraca – jedan je preminuo na licu mjesta, a drugi je prevezen u bolnicu u Subotici.
Očevid je u tijeku, ali je rad na terenu otežan zbog mraka i magle.
