Parlament Republike Srpske na izvanrednoj sjednici prihvatio ostavku Dodikovog premijera

Sam je Minić najavio kako će nova vlada biti nalik na staru uz izmjenu nekoliko ministara. U njenom sastavu više neće biti Siniše Karana koji je obnašao dužnost ministra za znanstveno-tehnološki razvoj a sada čeka konačni ishod izbora za predsjednika RS na kojima ga je Dodik istaknuo kao kandidata vladajuće koalicije.