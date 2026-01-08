Premijer Srbije obilježio neustavni dan RS-a. Dodik ponovno prijeti odcjepljenjem

"Jedan narod", kazao je Dodik, "zaslužuje jednu državu i od te ideje nećemo odustati". Pojasnio je kako je kao ustupak za ukidanje američkih sankcija promijenio pristup "ali ne i cilj" a pri tom računa i na oslabljeni utjecaj Europske unije te se nada potpori američkog predsjednika Donalda Trumpa.