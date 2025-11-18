Zaklada Ujedinjene žene danas je, nastupom žene u crnoj vjenčanici, službeno pokrenula kampanju "Dok nas smrt ne rastavi", usmjerenu na podizanje svijesti i sprječavanje femicida u Bosni i Hercegovini.
"Za mnoge je ova rečenica prijetnja"
Direktorica Zaklade, Gorica Ivić, naglasila je da je cilj kampanje informirati i educirati javnost o prepoznavanju obrazaca nasilnog ponašanja koji najčešće dovode do femicida, kao i o tome kako pomoći osobi koja bi mogla biti u opasnosti.
"Večeras smo ovdje kako bismo se podsjetile što svaka od nas može i mora učiniti kako bi se svaka žena osjećala sigurno. Zato kampanja nosi simboličan naziv 'Dok nas smrt ne rastavi'", rekla je Ivić.
Objasnila je da, iako naziv na prvi pogled djeluje romantično, za mnoge žene ova rečenica predstavlja prijetnju, bez ikakve romantične konotacije.
"Želimo ukazati na uzroke femicida. Femicid nije izoliran incident; ima svoj scenarij koji mu prethodi - dugotrajno fizičko, psihičko ili seksualno nasilje", naglasila je.
Dodala je da, iako u BiH postoje zakoni koji jamče zaštitu i sankcije, oni sami po sebi nisu dovoljni.
"Zakon provode ljudi"
„Ne smijemo se zanijeti idejom čarobnog zakona koji će spriječiti ubojstvo žena. Zakone provode ljudi, a sustav čine uvjerenja koja nosimo sa sobom. Nažalost, pogrešna riječ ili nečinjenje službenika može ženu koštati života“, istaknula je Ivić.
Ivić je podsjetila da su se u samom tjednu pokretanja kampanje dogodila dva brutalna incidenta femicida, u kojima su ubijene 76-godišnja žena i još jedna mlađa žrtva, 30 godina.
„To znači da nitko nije zaštićen. Žrtve mogu biti i maloljetne i odrasle žene, kao i starije žene. Nasilje nad ženama i djevojčicama ne poznaje granice, države ni teritorije“, rekla je.
Broj prijava obiteljskog nasilja u BiH raste, a godišnje ih je više od 2000.
Velik broj neprijavljenih slučajeva
Ivić ističe da je ovo pozitivan znak jer se žene sve više potiču na prijavljivanje nasilja, ali upozorava na veliki broj neprijavljenih slučajeva, posebno u lokalnim zajednicama, a to je često najbrutalniji oblik nasilja.
„Odgovornost je na svima nama i na institucijama. Žene koje se odluče suprotstaviti nasilju izložene su velikom riziku. Zato moramo pokazati solidarnost, suprotstaviti se šalama o ženama i odgajati djecu u duhu jednakosti“, rekla je Ivić.
Kampanju je otvorila umjetnica Maja Gasal, koja je izvela performans u crnoj vjenčanici dizajnera Adnana Hajrulahovića Haada.
Osim u BiH, kampanja se istovremeno provodi u sedam zemalja regije - Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Albaniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji.
