Kampanja protiv femicida: Svaka treća žena preživi fizičko nasilje u braku

Predstavnica Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Mladenka Morović uz provedbu Zakona o ravnopravnosti polova i Kaznenog zakona, istaknula je i Zakon o socijalnoj skrbi, upozorivši da se taj zakon malo citira kada je riječ femicidu, odnosno njegov članak 317. koji, između ostalog, navodi poticanje i razvijanje dobrosusjedske pomoći koja "vjerojatno isto tako izostaje koliko i institucionalna pomoć kada je o femicidu riječ".